Новая вспышка Эболы в ДРК затронула 29 медицинских зон

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 689, 139 пациентов скончались, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Об этом говорится в последнем отчете, опубликованном в пятницу, 12 июня, органами здравоохранения страны.

В четверг было зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев заболевания, пять человек умерли. Все они приходятся на восточную провинцию Итури. Текущая вспышка, вызванная вирусом Эбола-Бундибугио, затронула 29 медицинских зон в трех восточных провинциях: Итури, Северное Киву и Южное Киву.

По состоянию на четверг было зарегистрировано в общей сложности 168 предполагаемых случаев, 64 пациента умерли.

В отчете также был отмечен ряд оперативных трудностей, среди них — сопротивление взятию посмертных мазков, недостаточные возможности центров по лечению Эболы, нехватка средств профилактики и борьбы с инфекцией в Северном Киву, слабая система оповещения в трех провинциях, а также дефицит финансирования в размере 21,5 млн долларов США.

Согласно отчету, опубликованному в четверг Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, в лагере для перемещенных лиц в Итури зарегистрированы два случая смерти, связанных с лихорадкой Эбола.

Министерство здравоохранения ДРК 15 мая официально объявило о текущей вспышке заболевания. Это 17-я вспышка лихорадки Эбола в стране с момента обнаружения вируса в 1976 году.

Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго кризисной и заявила о необходимости 115 миллионов долларов для борьбы с заболеванием в ближайшие три месяца. При этом в организации отметили, что на данный момент меры реагирования обеспечены лишь на 35% от требуемого объема финансирования.