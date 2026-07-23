Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 1000 человек

В Демократической Республике Конго число жертв вспышки лихорадки Эбола превысило тысячу человек, а общее число подтвержденных случаев заражения достигло более 2,5 тысячи, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным Минздрава страны, с момента объявления вспышки 15 мая подтверждено более 2,5 тысячи случаев заражения.

С момента официального объявления вспышки 15 мая в стране зарегистрировали 2 536 подтвержденных случаев заражения. Количество умерших достигло 1 033 человек, еще 738 пациентов находятся под наблюдением, в изоляции или получают лечение в медицинских учреждениях.

Власти также пересмотрели показатель летальности для варианта вируса Эбола Bundibugyo: теперь он оценивается в 40,7%. Одобренных вакцины и лечения не существует.

Вспышка заболевания была официально объявлена 15 мая после выявления 246 предполагаемых случаев заражения и 65 смертей в провинции Итури на востоке страны. 17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По данным органов здравоохранения ДР Конго, нынешняя вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола — Bundibugyo, для которого в настоящее время не существует одобренных методов лечения или вакцины.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Первый случай заражения вирусом Эбола был зафиксирован во Франции. Напомним, число погибших от вспышки Эболы в ДР Конго достигло 967 человек. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, указав на рост числа заражений, нехватку финансирования и необходимость срочных мер.