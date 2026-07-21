Вспышка Эболы в ДР Конго: за сутки умерли 37 человек
В Демократической Республике Конго число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола достигло 967, за сутки умерли еще 37 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, количество лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 967, увеличившись за сутки на 37. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.
Число заболевших Эболой составляет 2 423, что на 79 больше, чем накануне. Показатель смертности — 39,9%.
В больницах и изоляторах находятся 734 пациента, что на 10 больше, чем сутки назад. Показатель отслеживания контактов инфицированных Эболой составляет 81,1%.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
Первый случай заражения вирусом Эбола был зафиксирован во Франции. Напомним, число погибших от вспышки Эболы в ДР Конго достигло 900 человек. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, указав на рост числа заражений, нехватку финансирования и необходимость срочных мер.