Вспышка Эболы в ДР Конго: за сутки умерли 37 человек

В Демократической Республике Конго число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола достигло 967, за сутки умерли еще 37 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, количество лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 967, увеличившись за сутки на 37. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число заболевших Эболой составляет 2 423, что на 79 больше, чем накануне. Показатель смертности — 39,9%.

В больницах и изоляторах находятся 734 пациента, что на 10 больше, чем сутки назад. Показатель отслеживания контактов инфицированных Эболой составляет 81,1%.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Первый случай заражения вирусом Эбола был зафиксирован во Франции. Напомним, число погибших от вспышки Эболы в ДР Конго достигло 900 человек. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, указав на рост числа заражений, нехватку финансирования и необходимость срочных мер.