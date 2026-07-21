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    Вспышка Эболы в ДР Конго: за сутки умерли 37 человек

    В Демократической Республике Конго число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола достигло 967, за сутки умерли еще 37 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Двое погибли в протестах против строительства карантинного центра лихорадки Эбола в Кении
    Фото: ivyenews.by

    По данным издания, количество лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 967, увеличившись за сутки на 37. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

    Число заболевших Эболой составляет 2 423, что на 79 больше, чем накануне. Показатель смертности — 39,9%.

    В больницах и изоляторах находятся 734 пациента, что на 10 больше, чем сутки назад. Показатель отслеживания контактов инфицированных Эболой составляет 81,1%.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Первый случай заражения вирусом Эбола был зафиксирован во Франции. Напомним, число погибших от вспышки Эболы в ДР Конго достигло 900 человек. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, указав на рост числа заражений, нехватку финансирования и необходимость срочных мер.

    Эпидситуация Демократическая Республика Конго Местные органы власти ТАСС Заболевания Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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