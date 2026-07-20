Число погибших от вспышки Эболы в ДР Конго достигло 900 человек

Число погибших от вспышки Эболы в Демократической Республике Конго достигло 930 человек, власти страны сообщили о более чем 2,3 тыс. подтвержденных случаев заражения, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Согласно последним данным Министерства здравоохранения ДРК, с момента объявления вспышки заболевания 15 мая в стране зарегистрировано 2 344 подтвержденных случая заражения вирусом Эбола.

Число умерших достигло 930, а уровень летальности составляет около 40%.

Власти сообщили, что большинство случаев заболевания зафиксировано в северо-восточной провинции Итури. По их словам, проблемы с безопасностью и трудности при отслеживании контактировавших с заболевшими лиц осложняют борьбу с распространением инфекции.

Вирус Эбола, вызывающий одну из разновидностей геморрагической лихорадки, впервые был выявлен в 1976 году во время одновременных вспышек заболевания в городе Нзара в Судане и городе Ямбуку в Демократической Республике Конго.

Вспышка в ДРК началась в деревне неподалеку от реки Эбола, в честь которой заболевание и получило свое название.

В декабре 2013 года вирус распространился в странах Западной Африки. В ходе эпидемии, охватившей Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне в 2014–2017 годах, были инфицированы около 30 тысяч человек, более 11 тысяч из них скончались.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает, что против разновидности вируса Эбола Bundibugyo, циркулирующей в ДР Конго, пока не существует одобренной вакцины. В связи с этим ключевое значение в борьбе со вспышкой имеют ранняя диагностика, отслеживание контактов и поддерживающая терапия.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Напомним, число случаев Эболы в ДР Конго превысило 2000. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, указав на рост числа заражений, нехватку финансирования и необходимость срочных мер.