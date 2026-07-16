Число случаев Эболы в ДР Конго превысило 2000

В ДР Конго число подтвержденных случаев лихорадки Эбола превысило 2 тысячи, при этом эпидемия продолжает распространяться и унесла жизни более 750 человек, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 2011, при этом зарегистрировано 754 летальных исхода. Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные во вторник органами здравоохранения страны.

Вспышка затронула пять провинций ДРК — Итури, Северное Киву, Южное Киву, Верхний Уэле и Чопо. Наиболее сложная ситуация сохраняется в провинции Итури, которая остается главным очагом распространения инфекции.

По данным властей, 366 пациентов смогли выздороветь, еще 753 человека находятся под наблюдением и изоляцией.

Согласно последнему отчету, эпидемиологическая ситуация по-прежнему характеризуется «устойчивой передачей» вируса, что означает продолжающийся рост числа новых случаев с начала вспышки.

Нынешняя вспышка Эболы, вызванная штаммом Бундибугио, была официально объявлена 15 мая.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, указав на рост числа заражений, нехватку финансирования и необходимость срочных мер.