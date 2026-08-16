Удары Израиля по Ливану поставили под вопрос мирные переговоры

Президент Ливана Жозеф Аун заявил в субботу, что новые смертоносные израильские удары по югу страны стали «ясным сигналом» в отношении мирных переговоров между двумя государствами, говорится в распространенном его канцелярией заявлении, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Ливанские госСМИ ранее сообщали, что по меньшей мере 11 человек, в том числе трое детей и две женщины, погибли после израильских ударов по Ансару и Дейр-эз-Захрани. Это стало одной из самых кровопролитных атак на страну с июня, когда при посредничестве США было достигнуто рамочное соглашение, призванное ослабить боевые действия.

— Президент Аун считает, что эти нарушения посылают ясный сигнал в отношении переговорного процесса и усилий США, направленных на реализацию этого соглашения, — говорится в сообщении его канцелярии.

Также отмечается, что в результате ударов «была уничтожена целая семья из города Ансар».

Израильские военные заявили, что удары были нанесены в ответ на нападение поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла» на военнослужащих ЦАХАЛа «на хребте Али-ат-Тахер, который находится в зоне безопасности».

Ливан оказался втянут в конфликт между Израилем, США и Ираном, начавшуюся в конце февраля, после того как «Хезболла» нанесла ракетные удары по Израилю в ответ на убийство бывшего иранского верховного лидера Али Хаменеи.

В ответ Израиль нанес серию ударов и провел наземное вторжение на юг Ливана, создав в регионе «зону безопасности», пока его войска пытались уничтожить, как утверждают израильские власти, «террористическую инфраструктуру».

В опубликованном позже в субботу заявлении радикальная шиитская группировка «Хезболлах» предупредила, что последние израильские удары «будут встречены надлежащим ответом».

— Израильский враг должен ясно понять, что его акты агрессии, нарушения и попытки навязать свершившийся факт не могут продолжаться, — заявила группировка, одновременно призвав ливанские власти «прекратить погоню за переговорами под эгидой США».

Напомним, в Риме прошел седьмой раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США, посвященный реализации соглашения о прекращении огня и ситуации на юге Ливана.

Ранее мы писали, что премьер-министр Ливана заявил о начале вывода израильских войск с территории страны.

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