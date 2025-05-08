Учитель на войне: от школьной доски до стен Рейхстага
В преддверии 80-летия Победы корреспондент агентства Kazinform рассказывает о судьбе фронтовика Турысбека Абдильбаева — человека, который сражался за Родину с первого до последнего дня войны и оставил после себя не только боевые подвиги, но и большое, достойное поколение.
Учитель, ушедший на фронт
Турысбек Абдильбаев родился в январе 1921 года в небольшом ауле Кызыл-Кесик Семипалатинской области (ныне — область Абай). С юных лет отличался усердием и тягой к знаниям. Окончив четыре класса в 1934 году, он поступил в педагогический техникум в Урджаре, а в 1939 году успешно завершил обучение в педагогическом училище в Аягузе.
После этого Турысбек ата стал учителем в родном ауле Кызыл-Кесик. Позднее продолжил педагогическую деятельность в школе имени Молотова в совхозе «Ушарал» Жамбылской области. Спустя два года, когда началась мировая война, он отправился на фронт.
В 1941 году он прошел трехмесячные подготовительные курсы в Семее, получил звание сержанта и уже в 20 лет отправился в Баку защищать Кавказ. Именно отсюда началась его длинная, полная испытаний фронтовая дорога, которая спустя пять тяжелых лет привела его к стенам поверженного Берлина.
От Кавказа до Рейхстага
Боевой путь Турысбека Абдильбаева был нелегким и полным испытаний. Начав службу артиллеристом в составе 3-го артиллерийского полка, он вскоре оказался в конной дивизии под командованием генерала Виктора Крюкова. Позже продолжил воевать в качестве стрелка 125-го стрелкового полка 21-й армии, которой руководил легендарный генерал Константин Рокоссовский.
На передовой Турысбек ата не раз смотрел смерти в глаза. Он был дважды ранен — в ожесточенных боях под Гомелем и на Кавказе. Но каждый раз возвращался в строй. Его боевой путь прошел через самые тяжелые и кровопролитные сражения Великой Отечественной войны: за Харьков, Киев, Минск, освобождение Варшавы и, наконец, завершился победным взятием Берлина.
После окончания войны он еще год продолжал службу в Кенигсберге (ныне Калининград). А в 1946 году, пройдя сквозь огонь войны, вернулся домой, чтобы снова посвятить себя делу, которое любил больше всего — учить и воспитывать детей.
После войны
С 1946 по 1969 годы он продолжал трудиться учителем в различных школах, совмещая педагогическую деятельность с руководящими обязанностями — занимал должности директора. В дальнейшем возглавлял партийные организации в колхозах «Комсомол», «К. Маркс» и «Амангельды». В 1958 году, несмотря на возраст и послевоенные трудности, окончил факультет филологии Семипалатинского педагогического института.
С 1969 по 1981 годы работал заведующим учебной частью в школе имени Юрия Гагарина в поселке Каргыба (ныне — область Абай). Именно здесь он завершил свой трудовой путь, выйдя на заслуженный отдых, проработав в общей сложности более 40 лет.
Семейная летопись
После войны Турысбек Абдильбаев женился на Саре Толеухановой. Вместе они воспитали десятерых детей. Каждый из них выбрал достойный путь — среди них есть военные, педагоги, энергетики и представители правоохранительных органов. Сегодня династию Абдильбаевых продолжают внуки, правнуки и праправнуки.
Чтобы сохранить память о нем и передать будущим поколениям его жизненный путь, дети издали книгу, посвященную его подвигам, характеру, любви к детям, уважению к семейным ценностям и беззаветной преданности своему делу.
На ее страницах — воспоминания о человеке, для которого труд, семья, честь и родная земля были главными ориентирами в жизни.
Дети и внуки с теплотой и гордостью вспоминают его, отмечая патриотизм, силу духа, упорство, трудолюбие и искреннюю любовь к людям. Особое место в их памяти занимает крепкая связь с матерью — женщиной, прошедшей через все испытания войны и ставшей для него опорой и примером несгибаемой воли. Сегодня они с благодарностью вспоминают его и его боевых товарищей — тех, кто ценой своей молодости и силы подарил мирное небо будущим поколениям.
В одном из эпизодов книги один из сыновей Турысбек ата — Нуртас Абдилбаев, который сам прошел суровые испытания войны в Афганистане, делится своими воспоминаниями. Он пишет, что все дети в семье стремились быть похожими на отца, подражали ему и ставили в пример.
По его словам, Турысбек ата был человеком, беззаветно преданным своему делу, строгим в воспитании, но справедливым и требовательным. Он всегда прививал своим детям уважение к труду, любовь к знаниям и стремление к честности.
— Когда я учился в школе, всегда старался быть дисциплинированным, ответственным, тщательно готовиться к урокам, — вспоминает Нуртас Абдильбаев. — Мой отец преподавал казахский язык и литературу. На занятиях он обычно спрашивал урок у двух-трех учеников, а если кто-то не знал — очередь неизменно доходила до меня: «Ну, а ты что скажешь по этой теме?». Учителя тоже знали об этом. Если мы где-то ошибались или не подготовились, они сразу предупреждали: «Расскажем твоему отцу!». А уж рассказывали или нет — я все равно, вернувшись домой, старался не попадаться ему на глаза. Но с годами понял: все это было ради нас, ради того, чтобы мы выросли достойными, образованными людьми.
Боевые награды
За мужество и стойкость Турысбек Абдильбаев был награжден орденами Отечественной войны I степени, медалями «За мужество», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и другими наградами.
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7 мая, в день военного парада по случаю 80-летия Великой Победы, Глава государства — Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что имена и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны никогда не будут забыты.