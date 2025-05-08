Учитель на войне: от школьной доски до стен Рейхстага

Учитель, ушедший на фронт

Турысбек Абдильбаев родился в январе 1921 года в небольшом ауле Кызыл-Кесик Семипалатинской области (ныне — область Абай). С юных лет отличался усердием и тягой к знаниям. Окончив четыре класса в 1934 году, он поступил в педагогический техникум в Урджаре, а в 1939 году успешно завершил обучение в педагогическом училище в Аягузе.

После этого Турысбек ата стал учителем в родном ауле Кызыл-Кесик. Позднее продолжил педагогическую деятельность в школе имени Молотова в совхозе «Ушарал» Жамбылской области. Спустя два года, когда началась мировая война, он отправился на фронт.

В 1941 году он прошел трехмесячные подготовительные курсы в Семее, получил звание сержанта и уже в 20 лет отправился в Баку защищать Кавказ. Именно отсюда началась его длинная, полная испытаний фронтовая дорога, которая спустя пять тяжелых лет привела его к стенам поверженного Берлина.

Фото из семейного архива Турысбека Абдильбаева

От Кавказа до Рейхстага

Боевой путь Турысбека Абдильбаева был нелегким и полным испытаний. Начав службу артиллеристом в составе 3-го артиллерийского полка, он вскоре оказался в конной дивизии под командованием генерала Виктора Крюкова. Позже продолжил воевать в качестве стрелка 125-го стрелкового полка 21-й армии, которой руководил легендарный генерал Константин Рокоссовский.

На передовой Турысбек ата не раз смотрел смерти в глаза. Он был дважды ранен — в ожесточенных боях под Гомелем и на Кавказе. Но каждый раз возвращался в строй. Его боевой путь прошел через самые тяжелые и кровопролитные сражения Великой Отечественной войны: за Харьков, Киев, Минск, освобождение Варшавы и, наконец, завершился победным взятием Берлина.

После окончания войны он еще год продолжал службу в Кенигсберге (ныне Калининград). А в 1946 году, пройдя сквозь огонь войны, вернулся домой, чтобы снова посвятить себя делу, которое любил больше всего — учить и воспитывать детей.

Фото из семейного архива Турысбека Абдильбаева

После войны

С 1946 по 1969 годы он продолжал трудиться учителем в различных школах, совмещая педагогическую деятельность с руководящими обязанностями — занимал должности директора. В дальнейшем возглавлял партийные организации в колхозах «Комсомол», «К. Маркс» и «Амангельды». В 1958 году, несмотря на возраст и послевоенные трудности, окончил факультет филологии Семипалатинского педагогического института.

С 1969 по 1981 годы работал заведующим учебной частью в школе имени Юрия Гагарина в поселке Каргыба (ныне — область Абай). Именно здесь он завершил свой трудовой путь, выйдя на заслуженный отдых, проработав в общей сложности более 40 лет.

Фото из семейного архива Турысбека Абдильбаева

Семейная летопись

После войны Турысбек Абдильбаев женился на Саре Толеухановой. Вместе они воспитали десятерых детей. Каждый из них выбрал достойный путь — среди них есть военные, педагоги, энергетики и представители правоохранительных органов. Сегодня династию Абдильбаевых продолжают внуки, правнуки и праправнуки.

Чтобы сохранить память о нем и передать будущим поколениям его жизненный путь, дети издали книгу, посвященную его подвигам, характеру, любви к детям, уважению к семейным ценностям и беззаветной преданности своему делу.

На ее страницах — воспоминания о человеке, для которого труд, семья, честь и родная земля были главными ориентирами в жизни.

Фото из семейного архива Турысбека Абдильбаева

Дети и внуки с теплотой и гордостью вспоминают его, отмечая патриотизм, силу духа, упорство, трудолюбие и искреннюю любовь к людям. Особое место в их памяти занимает крепкая связь с матерью — женщиной, прошедшей через все испытания войны и ставшей для него опорой и примером несгибаемой воли. Сегодня они с благодарностью вспоминают его и его боевых товарищей — тех, кто ценой своей молодости и силы подарил мирное небо будущим поколениям.

В одном из эпизодов книги один из сыновей Турысбек ата — Нуртас Абдилбаев, который сам прошел суровые испытания войны в Афганистане, делится своими воспоминаниями. Он пишет, что все дети в семье стремились быть похожими на отца, подражали ему и ставили в пример.

Фото из семейного архива Турысбека Абдильбаева

По его словам, Турысбек ата был человеком, беззаветно преданным своему делу, строгим в воспитании, но справедливым и требовательным. Он всегда прививал своим детям уважение к труду, любовь к знаниям и стремление к честности.

— Когда я учился в школе, всегда старался быть дисциплинированным, ответственным, тщательно готовиться к урокам, — вспоминает Нуртас Абдильбаев. — Мой отец преподавал казахский язык и литературу. На занятиях он обычно спрашивал урок у двух-трех учеников, а если кто-то не знал — очередь неизменно доходила до меня: «Ну, а ты что скажешь по этой теме?». Учителя тоже знали об этом. Если мы где-то ошибались или не подготовились, они сразу предупреждали: «Расскажем твоему отцу!». А уж рассказывали или нет — я все равно, вернувшись домой, старался не попадаться ему на глаза. Но с годами понял: все это было ради нас, ради того, чтобы мы выросли достойными, образованными людьми.

Боевые награды

За мужество и стойкость Турысбек Абдильбаев был награжден орденами Отечественной войны I степени, медалями «За мужество», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и другими наградами.

Фото из семейного архива Турысбека Абдильдаева

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