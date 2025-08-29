Участок улицы Аскарова на время перекроют в Алматы

С 22:00 28 августа до 06:00 29 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Садыкова до улицы Саина.

На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Фото: акимат Алматы

Отметим, что до 1 сентября движение автотранспорта закрыто на улице Ходжанова от Гагарина до Жарокова, а также на улице Жарокова от Ходжанова до Дунаевского в южном направлении.

Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.