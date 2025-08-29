18:33, 28 Август 2025 | GMT +5
Участок улицы Аскарова на время перекроют в Алматы
В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Аскарова, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.
С 22:00 28 августа до 06:00 29 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Садыкова до улицы Саина.
На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Отметим, что до 1 сентября движение автотранспорта закрыто на улице Ходжанова от Гагарина до Жарокова, а также на улице Жарокова от Ходжанова до Дунаевского в южном направлении.
Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.