    18:33, 28 Август 2025 | GMT +5

    Участок улицы Аскарова на время перекроют в Алматы

    В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Аскарова, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт дорог
    Фото: gov.kz

    С 22:00 28 августа до 06:00 29 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Садыкова до улицы Саина.

    На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

    д
    Фото: акимат Алматы

    Отметим, что до 1 сентября движение автотранспорта закрыто на улице Ходжанова от Гагарина до Жарокова, а также на улице Жарокова от Ходжанова до Дунаевского в южном направлении. 

    Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета. 

    Дороги Алматы
