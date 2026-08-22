Участок проспекта Алтынсарина из-за ремонта перекроют в Алматы

В связи с проведением среднего ремонта участка проспекта Алтынсарина, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент Kazinform.

Так, с 23:00 22 августа до 07:00 23 августа движение будет перекрыто на участке между улицами Жандосова и Шаляпина.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Фото: акимат Алматы

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Алматы на две ночи ограничили движение на участке улицы Толе би в рамках реализации проекта ЛРТ.

Также до 23 августа по улице Жандосова на участке от границы города до улицы Даулеткерея введено реверсивное движение. Кроме того, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Муратбаева, до 26 августа движение перекрыто на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Макатаева.

До 25 августа перекроют движение на Толе би от Ашимова до Алатау. Объезд транспорта организуют по Сабденова.

С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу — Туюк-Су, ведущей в сторону Шымбулака, будет временно ограничено движение транспорта.

В связи с подготовкой к отопительному сезону с 13 июля 2026 года ограничено движение автотранспорта по улице Снегина на участке между бульваром Мендикулова и проспекта Достык в микрорайоне Самал-2.

Из-за строительства LRT на улице Момышулы на участке от Монке би, по Толе би и до Абылай хана закрыты две средние полосы движения транспорта.