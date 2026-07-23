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    Движение к Шымбулаку в Алматы ограничат до конца ноября

    С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу – Туюк-Су временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением плановых работ по модернизации инженерной инфраструктуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шымбулак
    Фото: Александр Павский /Kazinform

    Как сообщили в акимате, работы направлены на повышение надежности инженерных сетей и обеспечение бесперебойной работы объектов, расположенных на территории урочища Шымбулак.

    — В связи с проведением работ движение автотранспорта по автомобильной дороге Медеу — Туюк-Су будет временно ограничено. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения, беспрепятственной работы специальной техники и завершения работ в установленные сроки, — отметили в акимате.

    При этом все туристические объекты, расположенные на территории урочища, продолжат работу в штатном режиме. Проезд будет сохранен для автомобилей экстренных и аварийных служб, жителей урочища, а также специальной техники.

    Движение к Шымбулаку в Алматы ограничат до конца ноября
    Фото: акимат Алматы

    Для пеших туристов доступ к Шымбулаку останется открытым. В качестве альтернативного маршрута рекомендуется воспользоваться Студенческой тропой, которая начинается от конечной остановки автобусных маршрутов № 12 и № 21 у плотины «Медеу», проходит ниже плотины и ведет к визит-центру «Горельник».

    Поскольку маршрут пролегает по грунтовой тропе и включает участки с подъемами, туристам рекомендуют выбирать удобную спортивную или треккинговую обувь.

    В акимате призвали жителей и гостей города заранее планировать поездки, учитывать временные ограничения, соблюдать требования дорожных знаков и следовать указаниям сотрудников регулирующих служб.

    Отметим, что на участке «Алматы — Каскелен» также были начаты работы по расширению дороги до восьми полос движения.

    Дороги Шымбулак Регионы Казахстана Транспорт Акимат Алматы Перекрытие улиц
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор