Движение к Шымбулаку в Алматы ограничат до конца ноября

С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу – Туюк-Су временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением плановых работ по модернизации инженерной инфраструктуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате, работы направлены на повышение надежности инженерных сетей и обеспечение бесперебойной работы объектов, расположенных на территории урочища Шымбулак.

— В связи с проведением работ движение автотранспорта по автомобильной дороге Медеу — Туюк-Су будет временно ограничено. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения, беспрепятственной работы специальной техники и завершения работ в установленные сроки, — отметили в акимате.

При этом все туристические объекты, расположенные на территории урочища, продолжат работу в штатном режиме. Проезд будет сохранен для автомобилей экстренных и аварийных служб, жителей урочища, а также специальной техники.

Фото: акимат Алматы

Для пеших туристов доступ к Шымбулаку останется открытым. В качестве альтернативного маршрута рекомендуется воспользоваться Студенческой тропой, которая начинается от конечной остановки автобусных маршрутов № 12 и № 21 у плотины «Медеу», проходит ниже плотины и ведет к визит-центру «Горельник».

Поскольку маршрут пролегает по грунтовой тропе и включает участки с подъемами, туристам рекомендуют выбирать удобную спортивную или треккинговую обувь.

В акимате призвали жителей и гостей города заранее планировать поездки, учитывать временные ограничения, соблюдать требования дорожных знаков и следовать указаниям сотрудников регулирующих служб.

Отметим, что на участке «Алматы — Каскелен» также были начаты работы по расширению дороги до восьми полос движения.