На участке Алматы — Каскелен начались работы по расширению автодороги

На участке «Алматы — Каскелен» начаты работы по расширению дороги до 8 полос движения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта.

Во исполнение поручений Главы государства дан старт реализации расширения участка автомобильной дороги «Алматы — Бишкек» от Алматы до Каскелена протяженностью 8 км. Начаты строительно-монтажные работы по доведению проезжей части до 8 полос движения. Проект дает возможность увеличить пропускную способность транспортной инфраструктуры, снизить уровень загруженности дорожной сети и повысить безопасность дорожного движения.

В рамках расширения существующего участка трассы будет создана современная транспортная инфраструктура, включая 9 надземных пешеходных переходов общей протяженностью 527 м; 2 разворотные транспортные развязки общей протяженностью 282 м., 23 автобусные остановки с автопавильонами, наружное освещение протяженностью 12,9 км, водопропускные сооружения и современные элементы обеспечения безопасности дорожного движения, более 18,5 км металлического барьерного ограждения и 305 дорожных знаков.

На объекте уже мобилизована необходимая дорожно-строительная техника и трудовые ресурсы: экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы, фронтальные погрузчики, автогрейдеры и другая спецтехника. На данный момент выполняются подготовительные работы — снятие плодородного слоя грунта, вырубка зелёных насаждений в пределах полосы отвода и подготовка территории для последующих этапов строительства.

Модернизация участка «Алматы — Каскелен» призвана снять существующие инфраструктурные ограничения и заложить основу для дальнейшего роста грузового и пассажирского трафика на этом направлении.

Накануне Глава Правительства Олжас Бектенов провел совещание по вопросу исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, на котором сообщил, что Глава государства обратил внимание на жалобы жителей Алматы и близлежащих населенных пунктов относительно высокой загруженности дороги Алматы — Каскелен. Президент поручил незамедлительно приступить к реализации проекта расширения дороги. До конца этой недели подрядчику необходимо мобилизовать технику и персонал.