Восемь полос, две развязки и надземные переходы: как изменится трасса Алматы – Каскелен

— Глава государства обратил внимание на жалобы жителей Алматы и близлежащих населенных пунктов относительно высокой загруженности дороги Алматы – Каскелен. Президент поручил незамедлительно приступить к реализации проекта расширения дороги. До конца этой недели подрядчику необходимо мобилизовать технику и персонал. В понедельник, 20 июля, начать строительные работы. Поручение Главы государства должно быть выполнено качественно и в максимально сжатые сроки, — поручил Олжас Бектенов.

Фото: Kazinform

Премьер-министр отметил, что стоимость проекта фиксированная и не подлежит удорожанию.

— Во избежание спекуляций с земельными участками, подлежащими выкупу в целях реализации проекта, их стоимость необходимо зафиксировать по состоянию на вчерашний день – 14 июля, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев представил проект по расширению проезжей части участка автодороги от города Алматы до города Каскелен, протяженностью 8 км, до 8 полос. Финансирование предоставляется через Банк развития Казахстана. Планируется строительство двух развязок и 9 надземных пешеходных переходов. В результате пропускная способность на этом участке увеличится в 2 раза. Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию планируется до декабря 2027 года.

Фото: Kazinform

По данным акима Алматы Дархана Сатыбалды, в день в мегаполис заезжают 300 тыс. автомашин. С учетом внутренних АТС объем трафика превышает миллион транспортных средств. Автомобильная дорога Алматы – Каскелен является одним из наиболее загруженных участков Алматинской агломерации. Интенсивность движения здесь достигает порядка 60 тыс. автомобилей в сутки. Также доложено о проекте по пробивке проспекта Абая до БАКАД.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил о начале работ по строительству альтернативной дороги, протяженностью 32 км, от села Ұзынағаш. Этот проект позволит снизить нагрузку на трассу Алматы-Каскелен.

По указанным проектам решение земельных вопросов в городе Алматы и Алматинской области находится на завершающей стадии. Кроме того, были обсуждены меры по развитию Алматинской агломерации. Рассмотрены проекты дорог по направлению Алматы- Есик, Алматы-Талгар. Также ведется работа по развитию рельсового транспорта и Алматинского метрополитена.

Руководитель Правительства дал ряд поручений по комплексному решению вопросов транспортной связанности Алматинской агломерации.

Ранее сообщалось, что в Алматы построят шестиполосную дорогу построят от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской.