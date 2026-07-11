Шестиполосную дорогу построят от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской в Алматы

Для обеспечения транспортной связанности территорий планируется строительство дорог общей протяженностью 17,5 км в квадрате улицы Баймагамбетова, Кульджинского тракта, улицы Бухтарминской и проспекта Рыскулова.

Новой магистралью, связывающей улицу Бухтарминскую и проспект Рыскулова, станет шестиполосная улица шириной 50 метров и протяженностью 4,6 км.

— Организация данной транспортной связи необходима для дальнейшего соединения с БАКАД, что позволит повысить транспортную доступность, улучшить связанность улично-дорожной сети, обеспечить эффективные транспортные связи как внутри города, так и с населенными пунктами Алматинской агломерации, — сообщили в акимате города.

Фото: акимат Алматы

Поскольку магистраль пролегает через частный сектор, под принудительный выкуп для государственных нужд подпадает порядка 200 земельных участков. Акимат города уже принял соответствующее постановление, собственники недвижимости получили уведомления.

Проект развития полицентра «Восточные ворота» реализуется в соответствии с Генеральным планом Алматы, утвержденным в 2023 году.

В акимате города отметили, что развитие полицентричной модели является ключевым вектором для мегаполиса. В новых полицентрах планируется создать общественно-деловые и жилые кластеры, транспортно-пересадочные узлы, общественные пространства и социальные объекты.

— Учитывая ограниченность пространственного развития города, приоритетным направлением развития мегаполиса является поэтапная застройка частного сектора, что соответствует практике крупных городов мира, — добавили в акимате.

Ранее архитектор Турксибского района Алматы Алмас Манияров рассказал о ключевых проектах развития района и полицентра «Восточные ворота». О том, как поменяется Алматы к 2040 году — читайте в материале.