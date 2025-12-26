РУ
    Развитие полицентра «Восточные ворота» планируется в Алматы

    Архитектор Турксибского района Алматы Алмас Манияров рассказал о ключевых проектах развития района в рамках корректировки Генерального плана города, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    Развитие полицентра «Восточные ворота» планируется в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    По его словам, в Турксибском районе предусмотрено развитие нового полицентра «Восточные ворота», который объединит деловые, социальные и досуговые функции и станет одной из точек роста мегаполиса. Также в районе планируется строительство спортивного стадиона международного уровня.

    Развитие полицентра «Восточные ворота» планируется в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    — В нашем районе предусмотрено развитие полицентра «Восточные ворота». Кроме того, запланировано строительство стадиона международного уровня. Рядом появятся социальные, культурные и досуговые объекты, современные жилые кварталы. Архитектурный стиль будет выдержан, чтобы жилье соответствовало высоким стандартам, — отметил Алмас Манияров.

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Он сообщил, что проектом предусмотрена реновация ветхого жилья на участке от улицы Сейфуллина до вокзала с размещением школ, детских садов и поликлиник, а также развитие улично-дорожной сети, включая пробивку улицы Хмельницкого в сторону Кульджинского тракта. Планируется благоустройство территории от проспекта Рыскулова до озера у аэропорта с созданием прогулочных зон и общественных пространств.

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Алмас Манияров подчеркнул, что корректировка Генплана имеет принципиальное значение для города: она позволит развивать не только центральные районы, но и нижние части Алматы, создавая комфортные условия для жизни и работы во всех частях мегаполиса.

    Наталья Мосунова
