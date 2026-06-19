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    Движение по улице Момышулы в Алматы ограничат из-за строительства LRT

    В Алматы в рамках реализации проекта LRT вводятся временные ограничения движения на улице Момышулы в связи с началом строительных работ, передает агентство Kazinform.

    Движение по улице Момышулы в Алматы ограничат из-за строительства LRT
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в акимате, на участке от улицы Монке би до улицы Толе би для движения транспорта будут закрыты две средние полосы. На время проведения строительных работ выделенная полоса для общественного транспорта не будет функционировать, а камеры фиксации не будут регистрировать выезд на нее.

    Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможное затруднение движения на данном участке.

    Напомним, что маршрут первой очереди линии легкорельсового транспорта пройдет по улице Момышулы в южном направлении до улицы Толе би, затем по Толе би на восток до проспекта Абылай хана. Далее маршрут повернет на север и продолжится по проспекту Абылай хана до железнодорожного вокзала Алматы-2. Протяженность первой очереди составит – 18,3 км.

    Ранее была определена компания, которая займется строительством первой линии легкорельсового транспорта (LRT) в Алматы, а также назвала была сумма проекта. 

    Инфраструктурные проекты. Дороги. LRT Транспорт Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор