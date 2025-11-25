РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:24, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Участников международного музыкального проекта Silk Way Star наградили от имени Главы государства

    Сегодня в Акорде от имени Президента страны Государственный советник Ерлан Карин торжественно вручил высокие награды участникам и организаторам престижного международного конкурса Silk Way Star, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Участникам международного музыкального проекта Silk Way Star вручены награды от имени Главы государства
    Фото: Акорда

    За значительные достижения в сфере музыкального искусства, а также вклад в укрепление дружбы между народами орденом «Достық» ІІ степени награждена победительница конкурса Silk Way Star Мишель Джозеф, представляющая Монголию. Также благодарностью Главы государства отмечен ряд участников и организаторов проекта.

    Государственный советник выразил благодарность главным организаторам проекта — Телерадиокомплексу Президента Республики Казахстан и Медиакорпорации Китая China Media Group (CMG).

    Ерлан Карин подчеркнул, что музыкальный конкурс Silk Way Star состоялся как успешный международный проект, еще больше укрепил дружбу между странами региона и продемонстрировал единство традиций и ценностей наших народов.

    Динара Жусупбекова
