Участников международного музыкального проекта Silk Way Star наградили от имени Главы государства
Сегодня в Акорде от имени Президента страны Государственный советник Ерлан Карин торжественно вручил высокие награды участникам и организаторам престижного международного конкурса Silk Way Star, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
За значительные достижения в сфере музыкального искусства, а также вклад в укрепление дружбы между народами орденом «Достық» ІІ степени награждена победительница конкурса Silk Way Star Мишель Джозеф, представляющая Монголию. Также благодарностью Главы государства отмечен ряд участников и организаторов проекта.
Государственный советник выразил благодарность главным организаторам проекта — Телерадиокомплексу Президента Республики Казахстан и Медиакорпорации Китая China Media Group (CMG).
Ерлан Карин подчеркнул, что музыкальный конкурс Silk Way Star состоялся как успешный международный проект, еще больше укрепил дружбу между странами региона и продемонстрировал единство традиций и ценностей наших народов.