Участников международного музыкального проекта Silk Way Star наградили от имени Главы государства

За значительные достижения в сфере музыкального искусства, а также вклад в укрепление дружбы между народами орденом «Достық» ІІ степени награждена победительница конкурса Silk Way Star Мишель Джозеф, представляющая Монголию. Также благодарностью Главы государства отмечен ряд участников и организаторов проекта.

Государственный советник выразил благодарность главным организаторам проекта — Телерадиокомплексу Президента Республики Казахстан и Медиакорпорации Китая China Media Group (CMG).

Ерлан Карин подчеркнул, что музыкальный конкурс Silk Way Star состоялся как успешный международный проект, еще больше укрепил дружбу между странами региона и продемонстрировал единство традиций и ценностей наших народов.