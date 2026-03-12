Убийство семьи в Атырауской области: на телах сына и дочери нашли ранения
На телах Наурыза Мукангалиева и Мейрамгуль Карабалиной, найденных возле дома в микрорайоне «Геолог» в Атырау, обнаружены следы от острого предмета, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции области Куттыбай Садыков. По его словам, точная причина и время смерти будут установлены после проведения экспертизы.
— На телах имеются ранения, нанесённые острым предметом. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, — сказал Куттыбай Садыков.
Ранее полиция доставила на место происшествия Султана Сарсемалиева, подозреваемого в убийстве членов одной семьи в селе Жангельдин Атырауской области, для проведения следственных действий.
Подозреваемый показал следователям, как было совершено преступление. По предварительным данным, он убил своих тестя и тёщу, после чего в сарае, стоящем во дворе, выкопал яму глубиной около 1,5 метра и закопал там тела. Сверху он поставил диван, пытаясь скрыть следы преступления.
29-летний Султан Сарсемалиев также закопал брата и сестру своей бывшей супруги — Наурыза Мукангалиева и Мейрамгуль Карабалину — возле дома, который он арендовал в городе.
Накануне МВД подтвердило, что тела Мейрамгуль Карабалиной и Наурыза Мукангалиева были обнаружены возле дома, который арендовали Султан Сарсемалиев и Акбаян Мукангалиева.
При этом два месяца назад сотрудники полиции уже обследовали эту территорию различными методами и с использованием техники.
Подозреваемые были задержаны в конце февраля на острове Ломбок (деревня Сенару) в Республике Индонезия по подозрению в совершении особо тяжкого преступления.
Через несколько дней их доставили в Атырау.
Напомним, семья, проживавшая в селе Жангельдин Атырауской области, пропала при неизвестных обстоятельствах в конце 2025 года.
6 января на территории Атырауской области были обнаружены тела главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Отешкалиевой.
Позднее стало известно, что на их телах также были обнаружены ножевые ранения.
9 января официально было подтверждено, что подозреваемым в убийстве супругов является их бывший зять Султан Сарсемалиев.
Кроме того, в международный розыск был объявлен хакер, распространивший новые сведения о пропавшей семье в социальных сетях.
В начале февраля пятеро детей подозреваемого были взяты под опеку государства.
По подозрению в причастности к преступлению также была задержана дочь погибших.
Также было опубликовано видео задержания двух подозреваемых за рубежом.