Убийство семьи в Атырауской области: на телах сына и дочери нашли ранения

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции области Куттыбай Садыков. По его словам, точная причина и время смерти будут установлены после проведения экспертизы.

— На телах имеются ранения, нанесённые острым предметом. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, — сказал Куттыбай Садыков.

Ранее полиция доставила на место происшествия Султана Сарсемалиева, подозреваемого в убийстве членов одной семьи в селе Жангельдин Атырауской области, для проведения следственных действий.

Подозреваемый показал следователям, как было совершено преступление. По предварительным данным, он убил своих тестя и тёщу, после чего в сарае, стоящем во дворе, выкопал яму глубиной около 1,5 метра и закопал там тела. Сверху он поставил диван, пытаясь скрыть следы преступления.

29-летний Султан Сарсемалиев также закопал брата и сестру своей бывшей супруги — Наурыза Мукангалиева и Мейрамгуль Карабалину — возле дома, который он арендовал в городе.

Накануне МВД подтвердило, что тела Мейрамгуль Карабалиной и Наурыза Мукангалиева были обнаружены возле дома, который арендовали Султан Сарсемалиев и Акбаян Мукангалиева.

При этом два месяца назад сотрудники полиции уже обследовали эту территорию различными методами и с использованием техники.

Подозреваемые были задержаны в конце февраля на острове Ломбок (деревня Сенару) в Республике Индонезия по подозрению в совершении особо тяжкого преступления.

Через несколько дней их доставили в Атырау.

Напомним, семья, проживавшая в селе Жангельдин Атырауской области, пропала при неизвестных обстоятельствах в конце 2025 года.

6 января на территории Атырауской области были обнаружены тела главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Отешкалиевой.

Позднее стало известно, что на их телах также были обнаружены ножевые ранения.

9 января официально было подтверждено, что подозреваемым в убийстве супругов является их бывший зять Султан Сарсемалиев.

Кроме того, в международный розыск был объявлен хакер, распространивший новые сведения о пропавшей семье в социальных сетях.

В начале февраля пятеро детей подозреваемого были взяты под опеку государства.

По подозрению в причастности к преступлению также была задержана дочь погибших.

Также было опубликовано видео задержания двух подозреваемых за рубежом.