    22:00, 11 Март 2026 | GMT +5

    Убийство семьи в Атырауской области: на телах сына и дочери нашли ранения

    На телах Наурыза Мукангалиева и Мейрамгуль Карабалиной, найденных возле дома в микрорайоне «Геолог» в Атырау, обнаружены следы от острого предмета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Семья пропала в Атырауской области
    Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции области Куттыбай Садыков. По его словам, точная причина и время смерти будут установлены после проведения экспертизы.

    — На телах имеются ранения, нанесённые острым предметом. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, — сказал Куттыбай Садыков.

    Ранее полиция доставила на место происшествия Султана Сарсемалиева, подозреваемого в убийстве членов одной семьи в селе Жангельдин Атырауской области, для проведения следственных действий. 

    Подозреваемый показал следователям, как было совершено преступление. По предварительным данным, он убил своих тестя и тёщу, после чего в сарае, стоящем во дворе, выкопал яму глубиной около 1,5 метра и закопал там тела. Сверху он поставил диван, пытаясь скрыть следы преступления.

    29-летний Султан Сарсемалиев также закопал брата и сестру своей бывшей супруги — Наурыза Мукангалиева и Мейрамгуль Карабалину — возле дома, который он арендовал в городе.

    Накануне МВД подтвердило, что тела Мейрамгуль Карабалиной и Наурыза Мукангалиева были обнаружены возле дома, который арендовали Султан Сарсемалиев и Акбаян Мукангалиева.

    При этом два месяца назад сотрудники полиции уже обследовали эту территорию различными методами и с использованием техники.

    Подозреваемые были задержаны в конце февраля на острове Ломбок (деревня Сенару) в Республике Индонезия по подозрению в совершении особо тяжкого преступления.

    Через несколько дней их доставили в Атырау.

    Напомним, семья, проживавшая в селе Жангельдин Атырауской области, пропала при неизвестных обстоятельствах в конце 2025 года.

    6 января на территории Атырауской области были обнаружены тела главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Отешкалиевой.

    Позднее стало известно, что на их телах также были обнаружены ножевые ранения.

    9 января официально было подтверждено, что подозреваемым в убийстве супругов является их бывший зять Султан Сарсемалиев.

    Кроме того, в международный розыск был объявлен хакер, распространивший новые сведения о пропавшей семье в социальных сетях.

    В начале февраля пятеро детей подозреваемого были взяты под опеку государства.

    По подозрению в причастности к преступлению также была задержана дочь погибших.

    Также было опубликовано видео задержания двух подозреваемых за рубежом.

    Данагуль Карбаева
