Убийство семьи в Атырау: оба подозреваемых проходят судебно-психологическую экспертизу

В отношении подозреваемого Султан Сарсемалиев назначена комплексная судебно-психологическая и психиатрическая экспертиза (заключение не получено).

Мукангалиева А. была направлена в Институт судебной экспертизы по г. Алматы для проведения стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы (заключениене получено).

Действия Акбаян Мукангалиевой на данной стадии досудебного расследования не квалифицированы, мера пресечения в отношении неё не избиралась.

— Окончательная правовая оценка действий подозреваемых будет дана после установления всех обстоятельств дела и получения результатов назначенных экспертиз. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иные сведения досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, семья из села Жангельдин при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.

6 января в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.

Позже стало известно, что на их телах имелись ножевые ранения.

9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.

Дочери убитых также присвоили статус подозреваемой.

24 февраля стало известно, что Сарсемалиев и Мукангалиева были задержаны в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии.

В марте их доставили в Атырау.