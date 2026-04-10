    12:49, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Убийство семьи в Атырау: оба подозреваемых проходят судебно-психологическую экспертизу

    О новых подробностях в расследовании убийства семьи в Атырау сообщили в Атырауской областной прокуратуре, передает агентство Kazinform.

    Кадры из видео

    В отношении подозреваемого Султан Сарсемалиев назначена комплексная судебно-психологическая и психиатрическая экспертиза (заключение не получено). 

    Мукангалиева А. была направлена в Институт судебной экспертизы по г. Алматы для проведения стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы (заключениене получено). 

    Действия Акбаян Мукангалиевой на данной стадии досудебного расследования не квалифицированы, мера пресечения в отношении неё не избиралась.

    — Окончательная правовая оценка действий подозреваемых будет дана после установления всех обстоятельств дела и получения результатов назначенных экспертиз. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иные сведения досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат, — говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, семья из села Жангельдин при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.

    6 января в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.

    Позже стало известно, что на их телах имелись ножевые ранения.

    9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.

    Дочери убитых также присвоили статус подозреваемой.

    24 февраля стало известно, что Сарсемалиев и Мукангалиева были задержаны в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии.

    В марте их доставили в Атырау.

    Динара Жусупбекова
