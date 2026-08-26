Убийство произошло недалеко от Талгара

Информация о произошедшем первоначально появилась в социальных сетях. Один из пользователей Threads сообщил об убийстве мужчины в селе Актас. По неподтвержденной информации, погибший мог быть владельцем точки по продаже тандыр-нан.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 56-летнего подозреваемого. Его водворили в изолятор временного содержания. По данным полиции, мужчина дал признательные показания.

— По имеющимся данным, между потерпевшим и подозреваемым произошел словесный конфликт, в ходе которого последний нанес мужчине два ножевых ранения, после чего скрылся с места происшествия. Расследование продолжается. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

Отметим, это не первое убийство, произошедшее в Талгарском районе за последнее время.

В феврале 2026 года в Талгаре было возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного группой лиц на почве семейно-бытового конфликта. Спящему мужчине нанесли более 30 ножевых ранений. По предварительным данным, причиной конфликта стал спор, связанный с продажей лошадей.

Также осенью 2025 года резонансное преступление произошло в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района. Сотрудник СТО застрелил мужчину, после чего похитил его малолетнюю племянницу и попытался скрыться.

Позднее подозреваемого задержали в ходе спецоперации, а ребенка передали матери. Следствие установило, что мужчина ранее состоял в близких отношениях с матерью девочки. Между ними возник конфликт, в ходе которого он выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил ребенка и скрылся.

В марте 2026 года суд назначил главному обвиняемому 25 лет лишения свободы.

Одним из наиболее громких преступлений последних лет в Талгарском районе стало убийство 16-летнего Шерзата Полата в октябре 2024 года. В Талгаре словесный конфликт между группой молодых людей перерос в драку. В результате подросток получил смертельное ножевое ранение, а его родственники — телесные повреждения.

Убийство Шерзата Полата вызвало широкий общественный резонанс. Летом 2025 года суд вынес приговор фигурантам уголовного дела.