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    16:53, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    У погибшей в Германии экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой обнаружены ножевые ранения

    Айгуль Сайлыбаева
    Фото из личного архива Каната Сайлыбаева

    У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    40-летняя Айгуль Сайлыбаева училась в Шеффилде (Англия), а затем работала судьёй в Астане. В последние годы она жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии. Утром 4 июня Сайлыбаева отвела двухлетнюю дочь Жаклин в детсад. С тех пор мать никто не видел. В воскресенье её тело нашли на окраине города в пластиковом мешке. По данным Telegram-канала BILD, у убитой обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.

    - Мы предполагаем, что произошла драка, что на женщину напали и она, должно быть, отчаянно защищалась, — рассказал следователь. На запрос BILD в прокуратуре ответили, что по делу до сих пор нет ни одного подозреваемого.

    Одновременно с Сайлыбаевой пропала её 49-летняя свекровь Наталья Донцова из России. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели. Сейчас Жаклин находится с отцом.

    В Германию из Казахстана приехал 35-летний брат погибшей Канат Сайлыбаев. Он рассказал, что хочет похоронить сестру на родине.

    - У нас была очень тесная связь, Мы волновались. Это было совершенно не в характере Айгуль. Обычно она отвечала на сообщения в течение пяти минут. Наши родители разговаривали с ней по телефону каждый день, последний раз 3 июня. Уже 5 июня мы сообщили в полицию. Айгуль была очень открытым и отзывчивым человеком. Она любила свою дочь больше всего на свете и была любящей матерью. Надеюсь, тот, кто виновен в смерти Айгуль, понесёт справедливое наказание и справедливость восторжествует, — говорит брат убитой Канат Сайлыбаев.

    Ранее сообщалось, что тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой со следами насильственной смерти было найдено в Германии. Позже в МИДе РК подтвердили ее гибель.

    Напомним, о пропаже казахстанки заявил ее брат Канат Сайлыбаев. Он сообщил, что сестра жаловалась на домашнее насилие. 

    Теги:
    Суды Происшествия Германия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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