У погибшей в Германии экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой обнаружены ножевые ранения

У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

40-летняя Айгуль Сайлыбаева училась в Шеффилде (Англия), а затем работала судьёй в Астане. В последние годы она жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии. Утром 4 июня Сайлыбаева отвела двухлетнюю дочь Жаклин в детсад. С тех пор мать никто не видел. В воскресенье её тело нашли на окраине города в пластиковом мешке. По данным Telegram-канала BILD, у убитой обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.

- Мы предполагаем, что произошла драка, что на женщину напали и она, должно быть, отчаянно защищалась, — рассказал следователь. На запрос BILD в прокуратуре ответили, что по делу до сих пор нет ни одного подозреваемого.

Одновременно с Сайлыбаевой пропала её 49-летняя свекровь Наталья Донцова из России. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели. Сейчас Жаклин находится с отцом.

В Германию из Казахстана приехал 35-летний брат погибшей Канат Сайлыбаев. Он рассказал, что хочет похоронить сестру на родине.

- У нас была очень тесная связь, Мы волновались. Это было совершенно не в характере Айгуль. Обычно она отвечала на сообщения в течение пяти минут. Наши родители разговаривали с ней по телефону каждый день, последний раз 3 июня. Уже 5 июня мы сообщили в полицию. Айгуль была очень открытым и отзывчивым человеком. Она любила свою дочь больше всего на свете и была любящей матерью. Надеюсь, тот, кто виновен в смерти Айгуль, понесёт справедливое наказание и справедливость восторжествует, — говорит брат убитой Канат Сайлыбаев.

Ранее сообщалось, что тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой со следами насильственной смерти было найдено в Германии. Позже в МИДе РК подтвердили ее гибель.

Напомним, о пропаже казахстанки заявил ее брат Канат Сайлыбаев. Он сообщил, что сестра жаловалась на домашнее насилие.