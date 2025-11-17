У побережья Измира спасены 34 нелегальных мигранта

Как сообщается на официальном сайте Командования береговой охраны, надувная шлюпка, на которой находились мигранты, оказалась в открытом море из-за поломки двигателя.

После получения сигнала о бедствии в район был направлен спасательный катер. Среди спасенных — 14 детей, которых доставили на берег.

Кроме того, в районе Мендерес сотрудники береговой охраны задержали еще семь нелегальных мигрантов, в том числе несовершеннолетних.

По завершении необходимых процедур все мигранты были переданы в региональное управление миграционной службы для дальнейших процедур.

Накануне стало известно, что лодки с мигрантами затонули у берегов Ливии. Также Малайзийские власти сообщили о гибели как минимум семи человек после того, как лодка с мигрантами перевернулась недалеко от границы с Таиландом. В лодке находились нелегальные мигранты, выехавшие из Мьянмы. Они были частью крупной группы численностью около 300 человек, которая сначала перемещалась на большом судне, а затем пересела на несколько меньших лодок при приближении к Малайзии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз создаст механизм переселения мигрантов из перегруженных стран. Проблема с нелегальной миграцией является одной из актуальных в политической повестке большинства европейских государств.