У берегов Таиланда затонула лодка с мигрантами

Десятки людей остаются пропавшими без вести, спасти удалось лишь 13 человек. Среди выживших, найденных вблизи курорта Лангкави — трое мужчин из Мьянмы, двое представителей народности рохинджа и один гражданин Бангладеш.

По предварительным данным, на лодке находились нелегальные мигранты, выехавшие из Мьянмы. Они были частью крупной группы численностью около 300 человек, которая сначала перемещалась на большом судне, а затем пересела на несколько меньших лодок при приближении к Малайзии.

Перевернувшееся судно перевозило около 90 человек и затонуло неподалеку от острова Тарутао в Таиланде, к северу от Лангкави, сообщил начальник полиции штата Кедах Адзли Абу Шах. По данным береговой охраны, трагедия произошла в четверг.

Как отмечает Free Malaysia Today, еще два судна, на которых находились другие мигранты из Мьянмы, также числятся пропавшими. По словам Адзли, расследование показало, что вся группа изначально села на крупное судно, которое доставило их к водам близ Малайзии, где их пересадили на три небольших лодки, каждая из которых перевозила около 100 человек.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 76 мигрантов погибли у берегов Йемена, еще десятки человек числились пропавшими без вести после того, как лодка с мигрантами из Эфиопии затонула в Аденском заливе. Также лодка с нелегальными мигрантами затонула у побережья турецкого Айваджика, погибли 9 человек, 25-ти мигрантам удалось спастись..