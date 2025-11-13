Евросоюз создаст механизм переселения мигрантов из перегруженных стран

Во вторник Европейская комиссия представила ежегодный отчет по вопросам убежища и миграции, где признала Испанию, Италию, Грецию и Кипр в качестве стран, «находящихся под миграционным давлением».

— В прошлом году эти страны столкнулись с «непропорционально высоким уровнем» прибытия мигрантов, включая спасенных в море — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Таким образом, в 2026 году Испания, Италия, Греция и Кипр смогут воспользоваться солидарностью других государств-членов ЕС, которая может проявиться в переселении просителей убежища на их территорию или в виде финансовой поддержки.

Наряду с этой оценкой Еврокомиссия предложила 27 государствам-членам ЕС создать «Ежегодный пул солидарности» — механизм для определения общего числа лиц, ищущих убежища, подлежащих переселению, и суммы, которую каждая страна должна выделить или компенсировать путем выплаты.

Как уточняет европейская пресса, предложение о создании пула не является публичным. Оно будет обсуждаться государствами-членами ЕС, которые должны определить размер и долю солидарности для каждой страны до конца года.

Каждое государство-член, за исключением тех, которые также «испытывают миграционное давление», должно вносить вклад пропорционально численности своего населения и общему ВВП и может выбрать один из трех вариантов удовлетворения потребностей, изложенных в пуле солидарности: переселение определенного количества просителей убежища на свою территорию, выплата 20 тысяч евро за каждого человека, которого они не переселяют, или финансирование оперативной поддержки в государствах-членах, испытывающих миграционное давление.

Окончательное решение будет принято странами ЕС квалифицированным большинством голосов, при этом минимальный размер фонда солидарности, установленный законом, составит 30 тысяч переселений и 600 млн евро финансовых взносов.

В докладе Еврокомиссии также определены 12 государств, «подверженных риску миграционного давления»: Бельгия, Болгария, Германия, Эстония, Ирландия, Франция, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Финляндия.

Эти страны обязаны проявить солидарность с теми, кто «находится под миграционным давлением», но их ситуация будет переоценена, чтобы избежать несоразмерных обязательств в следующем году.

Третья группа стран классифицирована как «сталкивающаяся со значительной миграционной ситуацией»: Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша. Они по-прежнему обязаны проявлять солидарность, но могут запросить освобождение от своих квот, которое должно быть сертифицировано Комиссией и одобрено другими государствами-членами.

Отчет и пул солидарности являются основой для разработки системы «обязательной солидарности», предусмотренной в Пакте о миграции и убежище, крупной реформе миграционной политики, принятой в 2024 году.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявили, что не будут внедрять правила ЕС, поскольку не хотят вносить в него ни финансовый вклад, ни принимать мигрантов из других стран.

— Польша не будет принимать мигрантов в рамках Миграционного пакта. И мы не будем за это платить, — написал Туск в соцсетях после презентации доклада.

Будапешт и Варшава не представили Еврокомиссии свои планы реализации Пакта, признал на пресс-конференции Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер.

Проблема с нелегальной миграцией является одной из актуальных в политической повестке большинства европейских государств. Эту тему активно поднимают разные партии и объединения Евросоюза в своих предвыборных манифестах и программах.