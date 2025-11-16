Лодки с мигрантами затонули у берегов Ливии

Об этом сообщили представители Ливийского общества Красного Полумесяца. Как отмечается, на борту двух судов находилось около 95 человек.

Ливия остается одним из ключевых транзитных пунктов для мигрантов из стран Африки, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море. Ежегодно десятки тысяч человек совершают такие опасные попытки, и сотни из них погибают в результате аварий на воде.

Согласно последним сведениям Международной организации по миграции, на территории Ливии проживают порядка 867 тысяч мигрантов, представляющих 44 национальности.

Ранее Малайзийские власти сообщили о гибели как минимум семи человек после того, как лодка с мигрантами перевернулась недалеко от границы с Таиландом. В лодке находились нелегальные мигранты, выехавшие из Мьянмы. Они были частью крупной группы численностью около 300 человек, которая сначала перемещалась на большом судне, а затем пересела на несколько меньших лодок при приближении к Малайзии.