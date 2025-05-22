Тюрки на берегах Дуная: как прошел неформальный Саммит ОТГ
Неформальный Саммит лидеров стран-участниц Организации тюркских государств в Венгрии уникален уже хотя бы потому, что состоялся в Старом Свете. Его девиз «Место встречи Востока и Запада» говорит сам за себя. О сути и значимости состоявшихся переговоров - в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.
Объединить усилия
Будапешт впервые принимал саммит подобного рода, и, хотя он носил неформальный характер, и для Казахстана, и для всех участников переговоры стали крайне важны, учитывая происходящие в мире события.
Выступая на саммите, Глава нашего государства выразил признательность Премьер-министру Венгрии за проведение встречи на высоком уровне, подчеркнув ее особое значение, поскольку проходит она в самом сердце Европы и отвечает интересам и стратегическим целям стран тюркского мира.
- Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках Организации приобретает исключительную актуальность, и затронул ряд важных вопросов. Президент говорил о ситуации в глобальной торговле и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.
– Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить ее ассортимент. В прошлом году объем торговли Казахстана с партнерами по Организации достиг 11,4 миллиарда долларов, что составляет 8% всего внешнеторгового оборота нашей страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Это неплохой показатель, но его, уверен Глава государства, можно увеличить. В этой связи он предложил разработать специальный документ, направленный на развитие торговли.
Торговая и экономическая интеграция
Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев эксклюзивно для Kazinform подчеркнул, что тюркский регион с населением в 175 млн человек и территорией 4,5 млн км² представляет собой крупный и перспективный рынок с ВВП более 2,1 трлн долларов и товарооборотом 1,1 трлн долларов в 2024 году.
- Обладая стратегическим положением между Востоком и Западом, регион имеет огромный потенциал для роста торговли. По итогам 2024 года совокупный внешний торговый объем стран ОТГ составил около 850 млрд. долларов США, при этом внутриторговый оборот достиг 7%, хотя несколько лет назад был всего 3%. Наша ближайшая цель — довести этот показатель до 10%, - подчеркнул К. Омуралиев.
Он также напомнил, что в рамках стратегии ОТГ на 2022–2026 годы и «Turkic World Vision – 2040» была выстроена система экономического взаимодействия через профильные министерства и учреждения. Активную работу ведет Союз тюркских торгово-промышленных палат, Комитет по упрощению торговли, создан Тюркский инвестиционный фонд с капиталом в 600 млн. долларов.
- Подписанное Соглашение о цифровом экономическом партнерстве способствует развитию электронной торговли и укреплению доверия к цифровым операциям между государствами-членами. Кроме того, ОТГ регулярно проводит встречи по экономическим вопросам на министерском и экспертном уровнях. Знаковым событием 2025 года можно назвать открытие Специальной экономической зоны «TURANSEZ» в Туркестанской области, которая станет новым центром тюркского экономического взаимодействия, - добавил Генсек ОТГ.
О сотрудничестве в сфере финансов рассказал Президент Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ) Багдад Амреев. В эксклюзивном комментарии для Kazinform он заметил, что фонд может сыграть ключевую роль в углублении сотрудничества тюркских государств в сфере финансирования совместных проектов и инвестиций и в формировании единого экономического пространства тюркских стран.
- К примеру, стать источником долгосрочного финансирования для совместных проектов в тюркских странах, особенно в таких секторах, как инфраструктура, энергетика, транспорт и цифровая экономика, - подчеркнул Б.Амреев.
Кроме того, фонд может финансировать МСБ, способствуя развитию предпринимательства, созданию рабочих мест и росту экономической активности в регионе, содействовать устойчивому развитию через поддержку «зеленых» проектов, цифровой трансформации и инноваций, помогая региону двигаться в направлении инклюзивного роста.
- Через совместные инвестиции и финансирование трансграничных проектов ТИФ будет содействовать экономической взаимосвязанности государств-членов ОТГ, выступать гарантом стабильности и доверия для частных иностранных инвесторов, стимулируя приток внешнего капитала, - добавил глава фонда.
На прошлом саммите была достигнута договоренность о создании Совета тюркских центральных банков. Инициатива выдвинута Президентом Казахстана в целях укрепления эффективного сотрудничества между центральными банками ОТГ, обеспечения финансовой стабильности, развития платежных систем и внедрения цифровых финансовых инноваций. Первое заседание Совета должно пройти уже совсем скоро, в рамках Международного форума Астана.
- На заседании планируется обсудить текущее состояние экономик государств-членов, ключевые направления денежно-кредитной политики, меры по обеспечению финансовой стабильности, развитие платежных систем, а также перспективы внедрения цифровых валют центральных банков, сотрудничество в сфере финтеха и другие. Таким образом, Совет станет устойчивой платформой для координации политики в финансовой сфере, что в перспективе усилит макроэкономическую стабильность и взаимосвязь экономик государств-членов ОТГ, - подчеркнул Генсек ОТГ К.Омуралиев.
Транспорт и логистика
В ходе состоявшегося саммита обсуждались и другие важные вопросы. Глава нашего государства затронул тему транспортной связанности и диверсификации маршрутов поставки нефти, газа, урана и других товаров.
Транспортно-логистические цепочки – одно из приоритетных направлений работы ОТГ, их можно назвать ключом к новой архитектуре евразийской торговли.
- Такие инфраструктурные проекты, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, обеспечивают более быстрый и эффективный торговый путь между Европой и Азией. При дальнейшем инвестировании его пропускная способность к 2030 году может достичь 11 млн тонн в год, - подчеркнул Генсек ОТГ Омуралиев.
Касым-Жомарт Токаев в этом контексте назвал стратегической задачей превращение Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем.
Президент призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению «Север – Юг», что позволит существенно укрепить позиции тюркского региона как ключевого транзитного хаба.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу и затронул тему строительства Транскаспийского нефтегазопровода, что требует скоординированных действий на транснациональном уровне.
Эксперт в нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов отмечает своевременность и стратегическую важность этой инициативы, которая может дать Казахстану прямой выход к европейским рынкам, минуя традиционные "узкие места".
- Такие проекты требуют широкой международной координации, крупных инвестиций и долгосрочных обязательств со стороны всех участников. Вспомнить хотя бы Актауский протокол касательно статуса Каспийского моря. И важно, что Глава государства поднимает эти темы на международных площадках. Это сигнал инвесторам и партнерам, что Казахстан готов к новым инфраструктурным проектам и открыт к сотрудничеству, включая страны, которые не входят в ОТГ, но готовы участвовать в таких проектах в Казахстане, - отмечает эксперт.
По его словам, наша страна сегодня зависит от ограниченного числа транзитных путей, и этот вопрос надо решать.
- В условиях существующей геополитической обстановки во всем мире и санкционного давления на соседние страны развитие альтернативных маршрутов через Каспий, Азербайджан, Турцию и далее в Европу становится вопросом энергетической безопасности в первую очередь самого Казахстана, - подчеркнул А. Исмаилов.
Геополитика и ответственность
На фоне нестабильности в регионе Ближнего Востока тюркские государства через совместные заявления выражают обеспокоенность гуманитарными катастрофами и призывают к международно-правовому регулированию. Такая позиция демонстрирует растущую субъектность ОТГ в глобальных вопросах — от экологии до безопасности.
Неформальный саммит в Шуше заложил фундамент этой работы. В прошлом году на формальном саммите был подписан целый ряд документов, включая Карабахскую декларацию, открывшую новый виток кооперации.
В рамках саммита в Будапеште Президент РК заявил, что особого внимания требует совместное реагирование на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привел заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьезное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни. В этой связи Глава государства призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений. Кроме того, прозвучало предложение наладить взаимодействие ОТГ с Исламской организацией по продовольственной безопасности.
Также Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ближайшее время планируется открытие Постоянного представительства Казахстана при ОТГ, а 11–12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств.
По итогам саммита подписана Будапештская декларация Организации тюркских государств, которая представляет собой, как объяснил Генсек ОТГ, конкретную дорожную карту для региональной экономической интеграции посредством усиленной торговли, гармонизации таможенных процедур и развития современной инфраструктуры вдоль Среднего коридора и транскаспийских маршрутов.
Он также подчеркнул, что в декларации особое внимание уделяется технологическому сотрудничеству, в том числе цифровизации, трансформации, стратегическим сырьевым ресурсам, совместным научным исследованиям и инновациям, подчеркивается важность дальнейшего прогресса в сфере зеленых энергетических коридоров и указывается на значение скоординированных усилий в обеспечении региональной безопасности, защите международного права и в ответе на такие актуальные геополитические вызовы, как ситуация в Афганистане.
Кроме того, в ходе Саммита подписано заявление Совета глав государств по Афганистану и Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия. Также стало известно, что в этом году Актау объявлен культурной столицей тюркского мира, а с июня Алматы станет молодежной столицей ОТГ.
- В конечном итоге, цель ОТГ — создать более сильный и сплоченный Тюркский мир, в основе которого лежит многовекторное сотрудничество между нашими странами. И мы уверенно движемся вперед, руководствуясь девизом «Вместе мы сильнее», - подчеркнул Генсек ОТГ К.Омуралиев.
Страны ОТГ издавна объединяет общее культурное и историческое наследие. Сегодня в Организацию входят 5 государств-членов и 4 наблюдателя. В октябре прошлого года в Анкаре отметили 15-летие ОТГ.
- За этот короткий, но яркий промежуток сотрудничество между нашими странами выросло до 35 направлений — от внешней политики и торговли до цифровой трансформации, искусственного интеллекта и устойчивого развития. Организация укрепила и институциональную базу: действует 6 структур тюркского сотрудничества, включая Международную организацию тюркской культуры, Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран, Тюркскую Академию, Фонд тюркской культуры и наследия, Союз тюркских торгово-промышленных палат, а также недавно созданный Тюркский инвестиционный фонд, - отметил К.Омуралиев.
Активно развиваются связи ОТГ с международными партнерами: заключены меморандумы с ООН, ОИС, ОЭС, ИСЕСКО и другими организациями.
- Главная ценность ОТГ — это не только политико-экономические форматы, а братство, основанное на общей истории, языке и традициях. Именно дух солидарности и взаимопомощи делает тюркскую интеграцию глубокой и устойчивой, устремленной в общее будущее, - подчеркивает Генсек.
Неформальные саммиты ОТГ в этом ключе приобретают все большее значение как пространство для стратегической сверки позиций.
Как отмечает директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, формат неформального саммита служит для оценки прогресса по уже согласованным направлениям. Это особенно важно в условиях геополитической турбулентности, когда от слаженности и оперативности зависят не только успехи интеграции, но и устойчивость региона в целом.
- Неформальный саммит не подразумевает принятия решений, он больше направлен на то, чтобы провести переговоры по направлениям, где решения уже приняты, посмотреть динамику и, возможно, обсудить какие-то препятствия на пути к реализации достигнутых договоренностей на формальных саммитах ОТГ. Учитывая ситуацию в мире, в соседних регионах, проведение таких встреч важно, чтобы государства-участники могли представить свое видение как относительно событий в рамках организации, так и относительно процессов, которые влияют на нашу географию, - подчеркивает эксперт.
Будапештский саммит показал, что встречи лидеров стран ОТГ становятся эффективным инструментом политического выравнивания и взаимного усиления. Сегодня тюркский мир синхронизирует часы не только с внутренними, но и с внешними игроками, стремясь говорить с миром единым «голосом» — экономическим, цифровым и дипломатическим.