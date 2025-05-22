Тюрки на берегах Дуная: как прошел неформальный Саммит ОТГ

Объединить усилия

Будапешт впервые принимал саммит подобного рода, и, хотя он носил неформальный характер, и для Казахстана, и для всех участников переговоры стали крайне важны, учитывая происходящие в мире события.

Выступая на саммите, Глава нашего государства выразил признательность Премьер-министру Венгрии за проведение встречи на высоком уровне, подчеркнув ее особое значение, поскольку проходит она в самом сердце Европы и отвечает интересам и стратегическим целям стран тюркского мира.

- Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках Организации приобретает исключительную актуальность, и затронул ряд важных вопросов. Президент говорил о ситуации в глобальной торговле и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

– Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить ее ассортимент. В прошлом году объем торговли Казахстана с партнерами по Организации достиг 11,4 миллиарда долларов, что составляет 8% всего внешнеторгового оборота нашей страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Это неплохой показатель, но его, уверен Глава государства, можно увеличить. В этой связи он предложил разработать специальный документ, направленный на развитие торговли.

Фото: Акорда

Торговая и экономическая интеграция

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев эксклюзивно для Kazinform подчеркнул, что тюркский регион с населением в 175 млн человек и территорией 4,5 млн км² представляет собой крупный и перспективный рынок с ВВП более 2,1 трлн долларов и товарооборотом 1,1 трлн долларов в 2024 году.

- Обладая стратегическим положением между Востоком и Западом, регион имеет огромный потенциал для роста торговли. По итогам 2024 года совокупный внешний торговый объем стран ОТГ составил около 850 млрд. долларов США, при этом внутриторговый оборот достиг 7%, хотя несколько лет назад был всего 3%. Наша ближайшая цель — довести этот показатель до 10%, - подчеркнул К. Омуралиев.

Он также напомнил, что в рамках стратегии ОТГ на 2022–2026 годы и «Turkic World Vision – 2040» была выстроена система экономического взаимодействия через профильные министерства и учреждения. Активную работу ведет Союз тюркских торгово-промышленных палат, Комитет по упрощению торговли, создан Тюркский инвестиционный фонд с капиталом в 600 млн. долларов.

Фото: пресс-служба ОТГ

- Подписанное Соглашение о цифровом экономическом партнерстве способствует развитию электронной торговли и укреплению доверия к цифровым операциям между государствами-членами. Кроме того, ОТГ регулярно проводит встречи по экономическим вопросам на министерском и экспертном уровнях. Знаковым событием 2025 года можно назвать открытие Специальной экономической зоны «TURANSEZ» в Туркестанской области, которая станет новым центром тюркского экономического взаимодействия, - добавил Генсек ОТГ.

О сотрудничестве в сфере финансов рассказал Президент Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ) Багдад Амреев. В эксклюзивном комментарии для Kazinform он заметил, что фонд может сыграть ключевую роль в углублении сотрудничества тюркских государств в сфере финансирования совместных проектов и инвестиций и в формировании единого экономического пространства тюркских стран.

- К примеру, стать источником долгосрочного финансирования для совместных проектов в тюркских странах, особенно в таких секторах, как инфраструктура, энергетика, транспорт и цифровая экономика, - подчеркнул Б.Амреев.

Кроме того, фонд может финансировать МСБ, способствуя развитию предпринимательства, созданию рабочих мест и росту экономической активности в регионе, содействовать устойчивому развитию через поддержку «зеленых» проектов, цифровой трансформации и инноваций, помогая региону двигаться в направлении инклюзивного роста.

Фото: из личного архива Багдата Амреева

- Через совместные инвестиции и финансирование трансграничных проектов ТИФ будет содействовать экономической взаимосвязанности государств-членов ОТГ, выступать гарантом стабильности и доверия для частных иностранных инвесторов, стимулируя приток внешнего капитала, - добавил глава фонда.

На прошлом саммите была достигнута договоренность о создании Совета тюркских центральных банков. Инициатива выдвинута Президентом Казахстана в целях укрепления эффективного сотрудничества между центральными банками ОТГ, обеспечения финансовой стабильности, развития платежных систем и внедрения цифровых финансовых инноваций. Первое заседание Совета должно пройти уже совсем скоро, в рамках Международного форума Астана.

- На заседании планируется обсудить текущее состояние экономик государств-членов, ключевые направления денежно-кредитной политики, меры по обеспечению финансовой стабильности, развитие платежных систем, а также перспективы внедрения цифровых валют центральных банков, сотрудничество в сфере финтеха и другие. Таким образом, Совет станет устойчивой платформой для координации политики в финансовой сфере, что в перспективе усилит макроэкономическую стабильность и взаимосвязь экономик государств-членов ОТГ, - подчеркнул Генсек ОТГ К.Омуралиев.

Транспорт и логистика

В ходе состоявшегося саммита обсуждались и другие важные вопросы. Глава нашего государства затронул тему транспортной связанности и диверсификации маршрутов поставки нефти, газа, урана и других товаров.

Транспортно-логистические цепочки – одно из приоритетных направлений работы ОТГ, их можно назвать ключом к новой архитектуре евразийской торговли.

- Такие инфраструктурные проекты, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, обеспечивают более быстрый и эффективный торговый путь между Европой и Азией. При дальнейшем инвестировании его пропускная способность к 2030 году может достичь 11 млн тонн в год, - подчеркнул Генсек ОТГ Омуралиев.

Касым-Жомарт Токаев в этом контексте назвал стратегической задачей превращение Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем.

Президент призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению «Север – Юг», что позволит существенно укрепить позиции тюркского региона как ключевого транзитного хаба.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу и затронул тему строительства Транскаспийского нефтегазопровода, что требует скоординированных действий на транснациональном уровне.

Фото: Телеграм-канал "Борт №1"

Эксперт в нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов отмечает своевременность и стратегическую важность этой инициативы, которая может дать Казахстану прямой выход к европейским рынкам, минуя традиционные "узкие места".

- Такие проекты требуют широкой международной координации, крупных инвестиций и долгосрочных обязательств со стороны всех участников. Вспомнить хотя бы Актауский протокол касательно статуса Каспийского моря. И важно, что Глава государства поднимает эти темы на международных площадках. Это сигнал инвесторам и партнерам, что Казахстан готов к новым инфраструктурным проектам и открыт к сотрудничеству, включая страны, которые не входят в ОТГ, но готовы участвовать в таких проектах в Казахстане, - отмечает эксперт.

По его словам, наша страна сегодня зависит от ограниченного числа транзитных путей, и этот вопрос надо решать.

- В условиях существующей геополитической обстановки во всем мире и санкционного давления на соседние страны развитие альтернативных маршрутов через Каспий, Азербайджан, Турцию и далее в Европу становится вопросом энергетической безопасности в первую очередь самого Казахстана, - подчеркнул А. Исмаилов.

Фото: Kazinform

Геополитика и ответственность

На фоне нестабильности в регионе Ближнего Востока тюркские государства через совместные заявления выражают обеспокоенность гуманитарными катастрофами и призывают к международно-правовому регулированию. Такая позиция демонстрирует растущую субъектность ОТГ в глобальных вопросах — от экологии до безопасности.

Неформальный саммит в Шуше заложил фундамент этой работы. В прошлом году на формальном саммите был подписан целый ряд документов, включая Карабахскую декларацию, открывшую новый виток кооперации.

В рамках саммита в Будапеште Президент РК заявил, что особого внимания требует совместное реагирование на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привел заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьезное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни. В этой связи Глава государства призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений. Кроме того, прозвучало предложение наладить взаимодействие ОТГ с Исламской организацией по продовольственной безопасности.

Также Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ближайшее время планируется открытие Постоянного представительства Казахстана при ОТГ, а 11–12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств.

Фото: Акорда

По итогам саммита подписана Будапештская декларация Организации тюркских государств, которая представляет собой, как объяснил Генсек ОТГ, конкретную дорожную карту для региональной экономической интеграции посредством усиленной торговли, гармонизации таможенных процедур и развития современной инфраструктуры вдоль Среднего коридора и транскаспийских маршрутов.

Он также подчеркнул, что в декларации особое внимание уделяется технологическому сотрудничеству, в том числе цифровизации, трансформации, стратегическим сырьевым ресурсам, совместным научным исследованиям и инновациям, подчеркивается важность дальнейшего прогресса в сфере зеленых энергетических коридоров и указывается на значение скоординированных усилий в обеспечении региональной безопасности, защите международного права и в ответе на такие актуальные геополитические вызовы, как ситуация в Афганистане.

Кроме того, в ходе Саммита подписано заявление Совета глав государств по Афганистану и Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия. Также стало известно, что в этом году Актау объявлен культурной столицей тюркского мира, а с июня Алматы станет молодежной столицей ОТГ.

- В конечном итоге, цель ОТГ — создать более сильный и сплоченный Тюркский мир, в основе которого лежит многовекторное сотрудничество между нашими странами. И мы уверенно движемся вперед, руководствуясь девизом «Вместе мы сильнее», - подчеркнул Генсек ОТГ К.Омуралиев.

Фото: Акорда

Страны ОТГ издавна объединяет общее культурное и историческое наследие. Сегодня в Организацию входят 5 государств-членов и 4 наблюдателя. В октябре прошлого года в Анкаре отметили 15-летие ОТГ.

- За этот короткий, но яркий промежуток сотрудничество между нашими странами выросло до 35 направлений — от внешней политики и торговли до цифровой трансформации, искусственного интеллекта и устойчивого развития. Организация укрепила и институциональную базу: действует 6 структур тюркского сотрудничества, включая Международную организацию тюркской культуры, Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран, Тюркскую Академию, Фонд тюркской культуры и наследия, Союз тюркских торгово-промышленных палат, а также недавно созданный Тюркский инвестиционный фонд, - отметил К.Омуралиев.

Активно развиваются связи ОТГ с международными партнерами: заключены меморандумы с ООН, ОИС, ОЭС, ИСЕСКО и другими организациями.

- Главная ценность ОТГ — это не только политико-экономические форматы, а братство, основанное на общей истории, языке и традициях. Именно дух солидарности и взаимопомощи делает тюркскую интеграцию глубокой и устойчивой, устремленной в общее будущее, - подчеркивает Генсек.

Неформальные саммиты ОТГ в этом ключе приобретают все большее значение как пространство для стратегической сверки позиций.

Фото: из личного архива Фархада Мамедова

Как отмечает директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, формат неформального саммита служит для оценки прогресса по уже согласованным направлениям. Это особенно важно в условиях геополитической турбулентности, когда от слаженности и оперативности зависят не только успехи интеграции, но и устойчивость региона в целом.

- Неформальный саммит не подразумевает принятия решений, он больше направлен на то, чтобы провести переговоры по направлениям, где решения уже приняты, посмотреть динамику и, возможно, обсудить какие-то препятствия на пути к реализации достигнутых договоренностей на формальных саммитах ОТГ. Учитывая ситуацию в мире, в соседних регионах, проведение таких встреч важно, чтобы государства-участники могли представить свое видение как относительно событий в рамках организации, так и относительно процессов, которые влияют на нашу географию, - подчеркивает эксперт.

Будапештский саммит показал, что встречи лидеров стран ОТГ становятся эффективным инструментом политического выравнивания и взаимного усиления. Сегодня тюркский мир синхронизирует часы не только с внутренними, но и с внешними игроками, стремясь говорить с миром единым «голосом» — экономическим, цифровым и дипломатическим.