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    15:42, 21 Май 2025 | GMT +5

    Президент РК призвал страны ОТГ к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов

    Глава государства обратил внимание участников саммита на важность соблюдения соглашений, достигнутых государствами ОТГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент РК призвал страны ОТГ к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов
    Фото: Акорда

    – Еще один крайне важный вопрос – это необходимость строгого следования документам и правилам, принятым в рамках нашей Организации. Нормы, установленные во всех договоренностях, касающиеся как процедурных аспектов, так и политических или экономических вопросов, необходимо уважать и неукоснительно исполнять, – подчеркнул он.

    Затем Глава государства высказался о ситуации в глобальной торговле, которая претерпевает серьезную трансформацию в связи с изменением тарифной политики. Он напомнил, что такого рода обстоятельства порождают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

    Касым-Жомарт Токаев назвал стратегической задачу превращения Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем.

    Он призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению «Север – Юг», что позволит существенно укрепить позиции тюркского региона как ключевого транзитного хаба.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Инфраструктура Президент Организация тюркских государств ОТГ Тюркский мир Венгрия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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