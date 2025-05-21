Президент РК призвал страны ОТГ к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов

– Еще один крайне важный вопрос – это необходимость строгого следования документам и правилам, принятым в рамках нашей Организации. Нормы, установленные во всех договоренностях, касающиеся как процедурных аспектов, так и политических или экономических вопросов, необходимо уважать и неукоснительно исполнять, – подчеркнул он.

Затем Глава государства высказался о ситуации в глобальной торговле, которая претерпевает серьезную трансформацию в связи с изменением тарифной политики. Он напомнил, что такого рода обстоятельства порождают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Касым-Жомарт Токаев назвал стратегической задачу превращения Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем.

Он призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению «Север – Юг», что позволит существенно укрепить позиции тюркского региона как ключевого транзитного хаба.