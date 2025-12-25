РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:31, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Турция резко отреагировала на заявления Нетаньяху

    Анкара отвергла высказывания премьер-министра Израиля о роли Турции в регионе, назвав их частью давней риторики и попыткой отвлечь внимание от действий самого израильского руководства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Турция резко отреагировала на заявления Нетаньяху
    Фото: Anadolu

    Официальный представитель президента Турции — директор по коммуникациям администрации главы государства Бурханеттин Дуран выступил с резкой критикой заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который накануне намекнул на стремление Анкары «восстановить империю».

    — Иронично слышать рассуждения израильских лидеров об империалистических амбициях других в регионе после того, как они совершили одно из самых тяжелых преступлений в современной истории, — написал Дуран в социальной сети X, добавив, что давняя истерия Израиля по поводу влияния и роли Турции выглядит комично.

    Турецкий представитель также обвинил Израиль в попытках прикрыть территориальные амбиции соображениями национальной безопасности, указывая на продолжающееся присутствие израильских сил в Палестине и Сирии.

    — Никакие дешевые выпады и нелепые заявления израильского премьер-министра не заставят нас отказаться от поддержки наших палестинских братьев и сестер, — подчеркнул он.

    Резкая реакция Анкары последовала после заявлений Нетаньяху, сделанных в ходе трехстороннего саммита Израиля, Греции и Кипра. На этом фоне израильские власти ранее выражали обеспокоенность возможным усилением позиций Турции в Сирии после падения режима Башара Асада, а также выступали против участия Анкары в международных силах стабилизации, которые планируется развернуть в секторе Газа.

    Теги:
    Турция Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают