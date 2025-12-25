Турция резко отреагировала на заявления Нетаньяху

Официальный представитель президента Турции — директор по коммуникациям администрации главы государства Бурханеттин Дуран выступил с резкой критикой заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который накануне намекнул на стремление Анкары «восстановить империю».

— Иронично слышать рассуждения израильских лидеров об империалистических амбициях других в регионе после того, как они совершили одно из самых тяжелых преступлений в современной истории, — написал Дуран в социальной сети X, добавив, что давняя истерия Израиля по поводу влияния и роли Турции выглядит комично.

It is ironic for Israeli leaders to speak about imperialistic ambitions of others in this region while they have just committed one of the worst genocides in history. Israel has been a destabilizing force and their long-standing hysteria about Türkiye’s power and influence is… — Burhanettin Duran (@burhanduran) December 23, 2025

Турецкий представитель также обвинил Израиль в попытках прикрыть территориальные амбиции соображениями национальной безопасности, указывая на продолжающееся присутствие израильских сил в Палестине и Сирии.

— Никакие дешевые выпады и нелепые заявления израильского премьер-министра не заставят нас отказаться от поддержки наших палестинских братьев и сестер, — подчеркнул он.

Резкая реакция Анкары последовала после заявлений Нетаньяху, сделанных в ходе трехстороннего саммита Израиля, Греции и Кипра. На этом фоне израильские власти ранее выражали обеспокоенность возможным усилением позиций Турции в Сирии после падения режима Башара Асада, а также выступали против участия Анкары в международных силах стабилизации, которые планируется развернуть в секторе Газа.