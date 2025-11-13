Турция приостановила полеты С-130 после крушения самолета в Грузии

Как отметили в пресс-службе Министерства национальной обороны Турции, бортовые самописцы — FDR и CVDR потерпевшего крушение самолета, известные как «черные ящики», доставлены в Турцию для проведения анализа, они в Анкаре.

— С 12 ноября полеты C-130 приостановлены в качестве меры предосторожности. После проведения детальных технических проверок полеты допущенных к эксплуатации самолетов возобновятся, — указали в Минобороны.

В турецком ведомстве также сообщили о выявлении аккаунтов, которые распространяли информацию о личных данных погибших военнослужащих до поступления официальных заявлений.

— В отношении этих лиц возбуждены соответствующие уголовные дела, — отметили в Минобороны.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Напомним, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 вылетел из аэропорта города Гянджа и упал в грузинском муниципалитете Сигнаги. C-130 пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, в 5 км от границы с Азербайджаном.

Позже Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных при крушении самолета в Грузии.

Также стало известно о том, что Азербайджан, Турция и Грузия объединяются в расследовании крушения C-130.