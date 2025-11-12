Азербайджан, Турция и Грузия объединяются в расследовании крушения C-130

Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе сообщил, что поисково-спасательные работы ведутся в постоянной координации с турецкой стороной.

— На данный момент обнаружены тела 18 погибших, продолжаются поиски останков еще двух человек. Мы сформировали международную поисково-спасательную группу, находимся в постоянной координации с Министерством внутренних дел Турции. Наши турецкие коллеги присоединились к поисково-спасательной операции, и мы совместно проводим поисковые работы. Они находились на месте происшествия всю ночь. Поскольку речь идет о военном самолете, подробную информацию мы будем предоставлять совместно с турецкой стороной, — заявил Геладзе.

Что известно на данный момент

По данным агентства News Georgia, самолет перевозил механические запчасти для истребителей F-16, а на борту находились специалисты техобслуживания, 20 человек.

Азербайджанское агентство APA уточняет, что на борту разбившегося турецкого военно‑транспортного самолета C‑130 были специалисты, обеспечивавшие техническое обслуживание истребителей F‑16 Fighting Falcon, которые участвовали в военном параде в Баку 8 ноября.

Также сообщается, что Турция направила в Грузию беспилотный летательный аппарат Akinci, который будет участвовать в обследовании места падения. Такой же дрон использовался в 2024 году при поиске вертолета президента Ирана после катастрофы.

СМИ отмечают, что разбившийся самолет эксплуатировался долгое время, а его последний капитальный ремонт проводился в 2020 году.

Специалисты отмечают, что на корпусе самолета нет следов внешнего воздействия

Напомним, турецкий военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение 11 ноября на территории Грузии.

Крушение произошло примерно в 5 километрах после пересечения границы Грузии, самолет следовал из Азербайджана. По данным Минобороны Турции, на борту находилось 20 турецких военнослужащих, в том числе члены экипажа, никто не выжил.



