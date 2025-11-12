Азербайджан, Турция и Грузия объединяются в расследовании крушения C-130
Азербайджан, Турция и Грузия сформировали совместную международную группу для расследования крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C‑130 Hercules, которое произошло 11 ноября на территории Грузии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Первый общественный телеканал Грузии.
Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе сообщил, что поисково-спасательные работы ведутся в постоянной координации с турецкой стороной.
— На данный момент обнаружены тела 18 погибших, продолжаются поиски останков еще двух человек. Мы сформировали международную поисково-спасательную группу, находимся в постоянной координации с Министерством внутренних дел Турции. Наши турецкие коллеги присоединились к поисково-спасательной операции, и мы совместно проводим поисковые работы. Они находились на месте происшествия всю ночь. Поскольку речь идет о военном самолете, подробную информацию мы будем предоставлять совместно с турецкой стороной, — заявил Геладзе.
Что известно на данный момент
По данным агентства News Georgia, самолет перевозил механические запчасти для истребителей F-16, а на борту находились специалисты техобслуживания, 20 человек.
Азербайджанское агентство APA уточняет, что на борту разбившегося турецкого военно‑транспортного самолета C‑130 были специалисты, обеспечивавшие техническое обслуживание истребителей F‑16 Fighting Falcon, которые участвовали в военном параде в Баку 8 ноября.
Также сообщается, что Турция направила в Грузию беспилотный летательный аппарат Akinci, который будет участвовать в обследовании места падения. Такой же дрон использовался в 2024 году при поиске вертолета президента Ирана после катастрофы.
СМИ отмечают, что разбившийся самолет эксплуатировался долгое время, а его последний капитальный ремонт проводился в 2020 году.
Специалисты отмечают, что на корпусе самолета нет следов внешнего воздействия
Напомним, турецкий военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение 11 ноября на территории Грузии.
Крушение произошло примерно в 5 километрах после пересечения границы Грузии, самолет следовал из Азербайджана. По данным Минобороны Турции, на борту находилось 20 турецких военнослужащих, в том числе члены экипажа, никто не выжил.