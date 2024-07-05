Туркменистан предлагает построить газопровод через Афганистан
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предлагает главам государств стран ШОС рассмотреть возможность строительства газопровода через Афганистан, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он считает, что строительство газопровода через Афганистан поспособствует экономическому и социальному восстановлению страны.
— Предлагаем заинтересованным государствам ШОС рассмотреть параметры своего участия в энергетических и коммуникационных проектах на территории Афганистана. Речь идет о реализации строительства газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, линии электропередач и оптоволоконной связи по маршруту Туркменистан — Афганистан — Пакистан, — заявил Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на встрече в формате «ШОС плюс».
По его словам, это обеспечит скорейшую и эффективную интеграцию Афганистана как в региональные, так и в континентальные процессы, а также будет способствовать экономическому и социальному восстановлению страны, а значит, и стабилизации политической обстановки в Афганистане.
Среди других важных направлений сотрудничества Гурбангулы Бердымухамедов выделил торговлю, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, «зеленую» повестку и партнерство в области информационных технологий.
Ранее сообщалось, что встреча в формате «ШОС +» началась в Астане.
Саммит ШОС завершился в первой половине дня. В ходе мероприятия Беларусь стала полноправным членом Организации. Таким образом, Организация начала свою работу как «Шанхайская десятка».
Также по итогам саммита главы государств подписали Астанинскую декларацию и ряд других важных документов, касающихся деятельности ШОС.