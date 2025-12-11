Туркестанская область расширяет возможности для развития «зеленого» строительства

Вопросы реализации совместных проектов в сфере строительства, обмена опытом и внедрения новых технологий в регион были детально рассмотрены во время встречи с компаниями «Jinhao Group» и «Hunan Jumper Holding Co., Ltd.».

Также отмечено, что для реализации проектов инвесторам будет оказана вся необходимая поддержка.

Инвесторы выразили заинтересованность в реализации проектов по производству капсульных домов и металлоконструкций на территории области.

Отмечается, что Jinhao Group» является крупной и диверсифицированной компанией, которая располагается в городе Харбин (КНР). Компания специализируюется на производстве энергосберегающих и изоляционных строительных материалах. Кроме того, она охватывает направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектирования, производства, продаж и монтажа. В целом деятельность компании сосредоточена в сферах энергоэффективности, экологичных технологий и «зеленого» строительства.