    18:43, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Туркестанская область расширяет возможности для развития «зеленого» строительства

    Руководитель управления предпринимательства и торговли Туркестанской области Нуржигит Мырзахметов, представители ТОО «TURKISTAN INVEST» и профильные специалисты провели встречу с китайскими инвесторами, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Туркестанской области

    Вопросы реализации совместных проектов в сфере строительства, обмена опытом и внедрения новых технологий в регион были детально рассмотрены во время встречи с компаниями «Jinhao Group» и «Hunan Jumper Holding Co., Ltd.».

    Также отмечено, что для реализации проектов инвесторам будет оказана вся необходимая поддержка.

    Инвесторы выразили заинтересованность в реализации проектов по производству капсульных домов и металлоконструкций на территории области.

    Отмечается, что Jinhao Group» является крупной и диверсифицированной компанией, которая располагается в городе Харбин (КНР). Компания специализируюется на производстве энергосберегающих и изоляционных строительных материалах. Кроме того, она охватывает направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектирования, производства, продаж и монтажа. В целом деятельность компании сосредоточена в сферах энергоэффективности, экологичных технологий и «зеленого» строительства.

    — Представители обеих сторон обсудили возможности реализации совместных инвестиционных проектов в строительной индустрии и дальнейшего развития взаимного сотрудничества. Инвесторы были ознакомлены с возможностями специальной экономической зоны «Turan» и малых индустриальных парков Туркестанских индустриальных зон. В дальнейшем стороны продолжат переговоры по развитию двустороннего сотрудничества, — сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области.

    Гульжан Тасмаганбетова
