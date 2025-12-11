Туркестанская область расширяет возможности для развития «зеленого» строительства
Руководитель управления предпринимательства и торговли Туркестанской области Нуржигит Мырзахметов, представители ТОО «TURKISTAN INVEST» и профильные специалисты провели встречу с китайскими инвесторами, передает агентство Kazinform.
Вопросы реализации совместных проектов в сфере строительства, обмена опытом и внедрения новых технологий в регион были детально рассмотрены во время встречи с компаниями «Jinhao Group» и «Hunan Jumper Holding Co., Ltd.».
Также отмечено, что для реализации проектов инвесторам будет оказана вся необходимая поддержка.
Инвесторы выразили заинтересованность в реализации проектов по производству капсульных домов и металлоконструкций на территории области.
Отмечается, что Jinhao Group» является крупной и диверсифицированной компанией, которая располагается в городе Харбин (КНР). Компания специализируюется на производстве энергосберегающих и изоляционных строительных материалах. Кроме того, она охватывает направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектирования, производства, продаж и монтажа. В целом деятельность компании сосредоточена в сферах энергоэффективности, экологичных технологий и «зеленого» строительства.
— Представители обеих сторон обсудили возможности реализации совместных инвестиционных проектов в строительной индустрии и дальнейшего развития взаимного сотрудничества. Инвесторы были ознакомлены с возможностями специальной экономической зоны «Turan» и малых индустриальных парков Туркестанских индустриальных зон. В дальнейшем стороны продолжат переговоры по развитию двустороннего сотрудничества, — сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области.