    12:33, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Цветы к монументу «Тәуелсіздік» возложили в Алматы

    В Алматы в честь Дня Независимости Республики Казахстан прошла церемония возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік», передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: акимат Алматы

    В памятном мероприятии принял участие аким города Дархан Сатыбалды, депутаты маслихата, представители Общественного совета и Ассамблеи народа Казахстана, участники декабрьских событий 1986 года, представители этнокультурных объединений и молодежи.

    а
    Фото: акимат Алматы

    Собравшиеся почтили память героев, пожертвовавших своими жизнями ради свободы и независимости страны, минутой молчания.

    а
    Фото: акимат Алматы

    Церемония завершилась исполнением Государственного гимна Республики Казахстан в сопровождении военно-духового оркестра Алматинского регионального гарнизона.

    а
    Фото: акимат Алматы

    Ко Дню Независимости в Алматы завершена реализация проекта архитектурной подсветки телевизионной и радиовещательной 200 метровой башни. 

    а
    Фото: акимат Алматы

    Ранее в Алматы утвержден план мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Казахстан и 39-летию декабрьских событий. 

