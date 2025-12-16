Цветы к монументу «Тәуелсіздік» возложили в Алматы

В памятном мероприятии принял участие аким города Дархан Сатыбалды, депутаты маслихата, представители Общественного совета и Ассамблеи народа Казахстана, участники декабрьских событий 1986 года, представители этнокультурных объединений и молодежи.

Фото: акимат Алматы

Собравшиеся почтили память героев, пожертвовавших своими жизнями ради свободы и независимости страны, минутой молчания.

Фото: акимат Алматы

Церемония завершилась исполнением Государственного гимна Республики Казахстан в сопровождении военно-духового оркестра Алматинского регионального гарнизона.

Фото: акимат Алматы

Ко Дню Независимости в Алматы завершена реализация проекта архитектурной подсветки телевизионной и радиовещательной 200 метровой башни.

Фото: акимат Алматы

Ранее в Алматы утвержден план мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Казахстан и 39-летию декабрьских событий.