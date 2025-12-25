РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Цифровой и Строительный кодексы рассмотрит Сенат

    25 декабря в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат РК
    Фото: senate.parlam.kz

    В повестку дня включены следующие вопросы:

    • О ратификации Соглашения между Правительством РК и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО».
    • О внесении дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК.
      Напомним, в рамках поправок в Уголовный кодекс вводится новая статья 380-3, устанавливающая уголовную ответственность за применение насилия или угрозы ее применения в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи.
      За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы на срок от 2 до 3 лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается — от тех до семи лет ограничения либо лишения свободы.
      Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств — от 7 до 12 лет.
    • О Цифровом кодексе РК.
      Он разработан депутатами в целях создания правовой основы для функционирования Казахстана как цифрового государства в соответствии с поручением Президента в Послании 2025 года.
      Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, кодекс закрепляет правовую объектность и субъектность цифровой среды. К объектам отнесены цифровые данные, платформы, ресурсы, системы и инфраструктура, включая центры обработки данных.
      Вводится новая категория — распределенный цифровой объект. Для таких систем предусматривается особый режим цифрового кондоминиума — совместного владения и управления распределенным цифровым имуществом на основе консенсуса или смарт-контракта.
      Также формируется реестр цифровых объектов, который станет многоуровневым национальным регистром доверенных цифровых объектов — с приоритетом отечественных решений и требованиями локализации для иностранных систем.
      Ключевой раздел Кодекса вводит в оборот понятие цифровых прав, как вида нематериальных объектов, существующих в цифровой среде. Выделяются два их вида:
      - оборотные цифровые права — цифровые финансовые активы и товарные цифровые активы.
      - утилитарные цифровые права, предоставляющие доступ, использование и иные нематериальные возможности.
    • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК в сфере цифровизации, транспорта и предпринимательства.
    • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях.
    • О Строительном кодексе РК.
      Документом закреплены нормы по мониторингу реализации генеральных планов, их обязательному размещению на сайтах акиматов, а также установлены сроки разработки генпланов — до 20 лет. Генеральная схема организации территории страны также будет разрабатываться на срок не менее 20 лет.
      Отдельный блок поправок направлен на дальнейшую цифровизацию строительных процессов с целью повышения прозрачности на всех этапах.
      Также усилили требования к планировке территорий. Введен запрет на корректировку проектов детальной планировки при несоблюдении нормативов по плотности, высотности и обеспечению социальной инфраструктурой. Ужесточены требования к строительству на сейсмоопасных участках, в том числе обязательное использование карт сейсмического микрозонирования, а также карт селе- и оползнеопасных зон.
      Кроме того, запрещено разрабатывать проектную документацию и начинать строительство без проведения инженерных изысканий. Введен противопожарный контроль при приемке объектов в эксплуатацию, а также усилены требования к безопасности социальных объектов и многоквартирных жилых домов.

    Также сенаторы рассмотрят законопроекты:

    • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства.
    • О банках и банковской деятельности в РК.
    • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства.
    Теги:
    Сенат Парламент Законопроекты
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают