08:00, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Цифровой и Строительный кодексы рассмотрит Сенат
25 декабря в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
В повестку дня включены следующие вопросы:
- О ратификации Соглашения между Правительством РК и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО».
- О внесении дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК.
Напомним, в рамках поправок в Уголовный кодекс вводится новая статья 380-3, устанавливающая уголовную ответственность за применение насилия или угрозы ее применения в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи.
За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы на срок от 2 до 3 лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается — от тех до семи лет ограничения либо лишения свободы.
Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств — от 7 до 12 лет.
- О Цифровом кодексе РК.
Он разработан депутатами в целях создания правовой основы для функционирования Казахстана как цифрового государства в соответствии с поручением Президента в Послании 2025 года.
Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, кодекс закрепляет правовую объектность и субъектность цифровой среды. К объектам отнесены цифровые данные, платформы, ресурсы, системы и инфраструктура, включая центры обработки данных.
Вводится новая категория — распределенный цифровой объект. Для таких систем предусматривается особый режим цифрового кондоминиума — совместного владения и управления распределенным цифровым имуществом на основе консенсуса или смарт-контракта.
Также формируется реестр цифровых объектов, который станет многоуровневым национальным регистром доверенных цифровых объектов — с приоритетом отечественных решений и требованиями локализации для иностранных систем.
Ключевой раздел Кодекса вводит в оборот понятие цифровых прав, как вида нематериальных объектов, существующих в цифровой среде. Выделяются два их вида:
- оборотные цифровые права — цифровые финансовые активы и товарные цифровые активы.
- утилитарные цифровые права, предоставляющие доступ, использование и иные нематериальные возможности.
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК в сфере цифровизации, транспорта и предпринимательства.
- О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях.
- О Строительном кодексе РК.
Документом закреплены нормы по мониторингу реализации генеральных планов, их обязательному размещению на сайтах акиматов, а также установлены сроки разработки генпланов — до 20 лет. Генеральная схема организации территории страны также будет разрабатываться на срок не менее 20 лет.
Отдельный блок поправок направлен на дальнейшую цифровизацию строительных процессов с целью повышения прозрачности на всех этапах.
Также усилили требования к планировке территорий. Введен запрет на корректировку проектов детальной планировки при несоблюдении нормативов по плотности, высотности и обеспечению социальной инфраструктурой. Ужесточены требования к строительству на сейсмоопасных участках, в том числе обязательное использование карт сейсмического микрозонирования, а также карт селе- и оползнеопасных зон.
Кроме того, запрещено разрабатывать проектную документацию и начинать строительство без проведения инженерных изысканий. Введен противопожарный контроль при приемке объектов в эксплуатацию, а также усилены требования к безопасности социальных объектов и многоквартирных жилых домов.
Также сенаторы рассмотрят законопроекты:
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства.
- О банках и банковской деятельности в РК.
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства.