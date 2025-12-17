До 12 лет тюрьмы за насилие в отношении медработников: Мажилис принял закон
Мажилис принял во втором чтении закон, который вводит уголовную ответственность за нападение на медработников, передает корреспондент агентства Kazinform.
В рамках поправок в Уголовный кодекс вводится новая статья 380-3, устанавливающая уголовную ответственность за применение насилия или угрозы ее применения в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи.
За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы на срок от 2 до 3 лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается – от 3 до 7 лет ограничения либо лишения свободы.
Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств – от 7 до 12 лет.
Для разграничения составов преступления депутаты предложили установить самостоятельную ответственность за угрозу применения насилия в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи. Предусматриваемые меры наказания: штраф от 200 до 500 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 300 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. При наличии отягчающих обстоятельств – от 2 до 3 лет ограничения либо лишения свободы.
Кроме того, закон предусматривает закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе компетенции органов внутренних дел на проведение предварительного следствия и дознания по делам указанной категории.
Напомним, Глава государства поручил разработать законодательные меры за нападения на медиков.