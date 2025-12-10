Цифровизация авторских прав в Казахстане: учет произведений станет автоматическим

— В целях обеспечения прав авторов будет осуществлена цифровизация сферы коллективного управления, создана и внедрена единая цифровая платформа в целях обеспечения прозрачности организаций по коллективному управлению имущественными правами, а также справедливого распределения и выплаты собранного вознаграждения. Это означает, что путь авторского вознаграждения — от использования произведения до перечисления автору — станет прослеживаемым и понятным для всех сторон. Внедрение платформы обеспечит прозрачность деятельности организаций по коллективному управлению имущественными правами (ОКУП), доступ к информации всем сторонам и повысит доверие к коллективному управлению правами, — сказала вице-министр.

По ее словам, после внедрения платформы автор сможет в личном кабинете видеть, где и как используются его произведения, а пользователи подтверждать правильность учета и расчетов. Это создаст новую культуру открытости и подотчетности в сфере коллективного управления.

Платформа позволит отражать все процессы ОКУП от заключения договоров до выплаты вознаграждения авторам на данной платформе с предоставлением доступа как авторам, так и пользователям. Кроме того, создание цифровой платформы позволит решить вопрос учета исполняемых произведений.

В настоящее время ведется работа по подключению телевидения и радио к системе автоматического распознавания и учета произведений. Например, если музыкальное произведение прозвучало в эфире телеканала или на радио, информация об этом будет фиксироваться в цифровой системе, а вознаграждение автору будет начисляться автоматически согласно установленным правилам.

Б.Жакселекова отметила, что использование таких технологий позволит уйти от ручного учета к объективным цифровым данным: что именно было исполнено, сколько раз и в какой период. Это существенно повысит точность распределения вознаграждений.

Как сообщила вице-министр, Единая цифровая платформа будет внедряться в три этапа, на первом этапе после вступления закона в силу работать через платформу будут организации эфирного и кабельного вещания, на втором этапе с 1 июля 2026 года театры, кинотеатры и филармонии, на третьем этапе, с 1 января 2027 года, все остальные пользователи.Такой поэтапный подход позволит рынку адаптироваться к новым требованиям, протестировать технологические решения и учесть предложения пользователей на каждом этапе внедрения.

Как сообщалось ранее, 24 ноября 2025 года Президент Казахстана подписал закон по вопросам интеллектуальной собственности. Одной из важных новелл Закона являются положения об единой цифровой платформе. Ее внедрение, управление, информационное наполнение, сопровождение и системно-техническое обслуживание будет осуществлять экспертная организация — РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу — Министерству юстиции Республики Казахстан.