Президент Казахстана подписал закон по вопросам интеллектуальной собственности

Закон разработан в целях усиления защиты права интеллектуальной собственности и предусматривает принятие ряда мер, в том числе направленных на:

обеспечение возможности доступа людей с нарушениями зрения к обнародованным произведениям без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения путем публичного исполнения, распространения, доведения до всеобщего сведения;

введение ускоренной регистрации товарных знаков. В настоящее время регистрация осуществляется в течение семи месяцев, Законом вводится «платная» возможность ускорения до трех месяцев, что позволит владельцам товарных знаков быстрее выводить на рынок свои товары;

увеличение срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака. В настоящее время срок для подачи возражений составляет один месяц, Законом этот срок увеличен до двух месяцев;

введение государственного контроля за использованием объектов авторского права и смежных прав путем проведения внеплановых проверок органами юстиции по заявлениям авторов и правообладателей;

внедрение единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.



Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что одной из важных новелл Закона являются положения об единой цифровой платформе. Ее внедрение, управление, информационное наполнение, сопровождение и системно-техническое обслуживание будет осуществлять экспертная организация — РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу — Министерству юстиции Республики Казахстан.