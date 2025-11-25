РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:04, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана подписал закон по вопросам интеллектуальной собственности

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам интеллектуальной собственности
    Фото: Акорда

    Закон разработан в целях усиления защиты права интеллектуальной собственности и предусматривает принятие ряда мер, в том числе направленных на:

    • обеспечение возможности доступа людей с нарушениями зрения к обнародованным произведениям без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения путем публичного исполнения, распространения, доведения до всеобщего сведения;
    • введение ускоренной регистрации товарных знаков. В настоящее время регистрация осуществляется в течение семи месяцев, Законом вводится «платная» возможность ускорения до трех месяцев, что позволит владельцам товарных знаков быстрее выводить на рынок свои товары;
    • увеличение срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака. В настоящее время срок для подачи возражений составляет один месяц, Законом этот срок увеличен до двух месяцев;
    • введение государственного контроля за использованием объектов авторского права и смежных прав путем проведения внеплановых проверок органами юстиции по заявлениям авторов и правообладателей;
    • внедрение единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.


    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что одной из важных новелл Закона являются положения об единой цифровой платформе. Ее внедрение, управление, информационное наполнение, сопровождение и системно-техническое обслуживание будет осуществлять экспертная организация — РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу — Министерству юстиции Республики Казахстан.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Закон и право Интеллектуальная собственность
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают