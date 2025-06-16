Цифровые технологии негативно влияют на здоровье детей и молодежи — нейрохирург

По словам врача, нейрохирургия — одна из самых ответственных и технологически сложных областей медицины.

— Работа с мозгом и спинным мозгом требует высочайшей точности — малейшая ошибка может привести к потере речи, зрения, двигательных функций. Но именно это делает профессию нейрохирурга особенно ценной. Особенность этой сферы в том, что она активно использует высокие технологии: микроскопические операции, нейронавигацию, эндоскопические методы и точный нейрофизиологический контроль во время операций. Здесь важен каждый миллиметр, поэтому нейрохирургу нужны не только мастерство, но и высокая концентрация, выдержка и способность быстро принимать решения, — отметил врач.

Он добавил, что специалисту в этой сфере необходимо постоянно учиться и осваивать новые методы.

— Самая большая сложность — это работа с особо сложной нейроанатомией и структурами, требующими ювелирной точности. Малейшее нарушение в головном или спинном мозге может привести к тяжелым последствиям для речи, зрения, движений и других жизненно важных функций. Поскольку нейрохирургия постоянно развивается, появляются новые исследования и технологии. А значит, врач должен непрерывно учиться и следить за новыми открытиями, — подчеркнул специалист.

Фото: Национальный госпиталь УДП

Также нейрохирург отметил, что сегодня многие болезни «молодеют».

— Это тревожная медицинская и социальная тенденция. Например, гипертония, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, которые раньше диагностировали только у пожилых, теперь все чаще встречаются у молодежи и подростков. Причин несколько: в первую очередь, неправильный образ жизни — снижение физической активности, употребление фастфудов и вредной еды. Также экология и техногенное влияние. Кроме того, постоянные стрессы и психоэмоциональные нагрузки. Немалую роль в этом играет и повсеместное увлечение цифровыми технологиями и зависимость от гаджетов, что также негативно сказывается на здоровье детей и молодежи, — отметил Рауан Айтели.

Врач также поделился воспоминаниями о своей первой операции.

— Это было особенное волнение. Я очень переживал, но чувствовал поддержку наставников и профессионализм всей команды. Постарался сохранить спокойствие. Особенно запомнились точные движения хирурга и его увлеченность работой. Именно в тот момент я по-настоящему понял, насколько важна и сложна эта профессия. В нейрохирургии я многому учусь у старших коллег. Их профессиональная ответственность и особое отношение к каждому пациенту для меня — пример. Я стараюсь перенимать их умение быстро и верно принимать решения в сложных ситуациях, сохранять хладнокровие и внимание к мельчайшим деталям. Их опыт и знания для меня — большая школа, — отметил он.

Фото: Национальный госпиталь УДП

Спикер также подчеркнул, что только сочетание профессионализма и человеческих ценностей позволяет добиться подлинного счастья.

— Самая большая мечта — стать квалифицированным специалистом в своей области и честно служить народу. А еще — сохранить тепло и согласие в семье. Думаю, в любой профессии по-настоящему счастливым становится тот, кто совмещает профессионализм с человечностью. Для меня важно находить баланс между работой и семьей и ощущать ответственность в обеих сферах, — отметил врач.

Напомним, что ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника.

Ранее Глава государства подписал Указ о награждении медицинских работников госнаградами, в числе которых были и сотрудники Медицинского центра Управления делами Президента РК.



Отметим, что с этого года Центральная клиническая больница в Алматы, более известная в народе как Совминка, получила статус Национального госпиталя Медицинского центра Управделами Президента РК.

Национальный госпиталь, сохранивший известное многим поколениями название Совминка, является одной из старейших медицинских организаций страны. Его история тесно переплетена с развитием всей системы здравоохранения Казахстана. Больница по праву считается флагманом отечественной медицины, внедряя самые передовые методики диагностики и лечения, а также перенимая лучшие международные практики. Подробнее об этом можете почитать по ссылке.

Кроме того, корреспонденты нашего агентства ранее побывали в стенах этого медучреждения, пообщались с врачами и рассказали о современных технологиях и возможностях больницы.