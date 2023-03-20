Алматинская Совминка изнутри: история, операции, достижения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Центральная клиническая больница Управления Делами Президента РК, которая является одной из старейших медицинских организаций страны, оказывает широкий спектр медицинских услуг. Здесь имеются новейшие лечебно-диагностические технологии, проводят различные хирургические операции. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в этом медучреждении и побеседовали с врачами.

История этой больницы берет начало в 1929 году, когда столицу Казахской ССР было решено перенести из Кызыл-Орды в Алма-Ату, и тогда же приняли постановление о создании медучреждения. Стационарный корпус был построен в 1933 году. Это была клиника, объединенная с амбулаторией Санитарного управления Совнаркома.

Новая двухэтажная больница на 55 коек включала в себя поликлинику, аптеку, стол справок, терапевтическое, хирургическое и гинекологическое отделения. Консультантами больницы были известные профессора и знаменитые специалисты того периода. А пациенты – ученые, заслуженные деятели искусства, творческая элита, высокопоставленные партийные деятели. В то время «Совминка» была лечебницей закрытого типа.

В последующем санаторный тип «Совминки» позволял не только поправить здоровье, но и отдохнуть. Здесь оказывали медицинские услуги первым лицам страны. Сегодня в «Совминке» лечение получают уже все желающие. Ранее о доступности услуг в интервью рассказала вице-президент больницы по лечебно-профилактической работе Жанара Кусымжанова.

Наши корреспонденты, в первую очередь, посетили отделение интервенционной кардиологии и эндоваскулярной хирургии. Отделение оказывает плановую и экстренную сердечно-сосудистую помощь. Широкий профиль оперативных вмешательств в коронарной патологии, аритмологии, эндоваскулярной хирургии, сосудистой хирургии.

«Я в этом отделении работаю 10 лет, нас вместе с заведующим пять докторов. Мы занимаемся патологиями сердечно-сосудистой системы, проводим рентгенхирургические методы диагностики и лечения, это новое направление в медицине. То есть проводим малоинвазивные операции с низкой травматичностью по новой методике. В целом, оказываем самые современные методы диагностики и лечения. В год проводим около тысячи операций, но это не самые большие объемы на самом деле, есть и более узкоспециализированные клиники, где проводятся еще больше операций», – сказал врач кардиолог Ердан Майдыров.

По его словам, несмотря на прогрессирующие технологии, болезни сердца молодеют. Одной из них является инфаркт миокарда – серьезное, угрожающее жизни заболевание.

«Поэтому вести здоровый образ жизни необходимо каждому человеку. Нужно также правильно питаться, перестать нервничать, исключать вредные привычки – регулярное употребление спиртного и табака ведет к изнашиванию сердечно-сосудистой системы. Инфаркт – это самая крайняя степень, это острое состояние, поэтому нужно соблюдать меры профилактики, чтобы не доводить до такого уровня», – порекомендовал он.

Успешную лечебную практику, создавая уютную атмосферу, ведут также врачи Соматического отделения. Здесь методы диагностики и лечения проводятся на оборудовании premium класса от ведущих японских, немецких, американских и корейских производителей. Для размещения пациентов в отделении предусмотрены уютные одноместные двухкомнатные палаты уровня гостиниц 5-звезд, оборудованные всем необходимым для комфортного пребывания - индивидуальный санузел, душевая, комфортабельные кровати и многое другое. Все пациенты получают лечебное питание не только с использованием имеющихся стандартных диет, но также имеется индивидуальный подход к тяжелым больным с белково-энергетической недостаточностью, к послеоперационным пациентам, к больным с пищевой непереносимостью, а также к больным, имеющим различного рода заболевания.

«В нашем отделении проводятся Check-up обследование и лечение пациентов с различными проявлениями соматических состояний, таких как кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, нефрологические и системные заболевания. В целом здесь лечатся пациенты любой патологии, в том числе больные, которые оперировались. Мы выхаживаем пациентов после операций, проводим реабилитацию. Чаще всего у нас встречаются пациенты с ишемической болезнью сердца, с артериальной гипертензией, с сахарным диабетом», – отметила заведующая первым соматическим отделением Людмила Редько.

Врач добавила, что на сегодня в Казахстане медицина хорошо развита. Нашим докторам стали больше доверять не только казахстанцы, но и иностранцы. В отделениях «Совминки» можно встретить пациентов из разных стран. Одной из причин, по словам Людмилы Редько, является использование современных технологий и высококомпетентные специалисты, прошедшие обучение и стажировку в лучших клиниках мира.

Многие пациенты «Совминки», чтобы быстро выздороветь и восстановиться после болезней, направляются в физиотерапевтическое отделение. Здесь предлагается физиолечение на уникальном оборудовании из Европы: лечение пяточных шпор (Ortospek, Израиль), гидроколонотерапия (HC -2000, Испания), лечение остеохондроза ударно-волновой терапией (Duolit SD, Швейцария), лечение «диабетической стопы» передовыми технологиями (Vacumed, Германия), все виды лечебного массажа.

На базе больницы также имеются центры аритмии, Паркинсона, нефрологии, нейрохирургии, отделения лучевой диагностики, лечебной физкультуры, лабораторной диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, гемокоррекции, онкохирургии, гинекологии, травматологии и ортопедии, стоматологии, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии с ГБО, УЗИ, патологоанатомическое отделение, служба лечебного питания.

Одним из крупных направлений является стоматология. Здесь для боязливых пациентов придумали специальную тревожную кнопку.

«Стоматологов боится половина пациентов, среди них и женщины и мужчины, но мужчин все-таки больше. Перед тем, как садиться в кресло, всем тем, кто боится, мы даем тревожную кнопку. Мы даем возможность пациенту управлять процессом, как только он решит на нее нажать, весь процесс останавливается. Надо отметить, что почти никто на эту кнопку не нажимает. Чтобы не боятся стоматолога, надо просто к нему идти, ведь к врачу ходят по необходимости, зубная боль без помощи доктора не пройдет. Но мой совет лучше до боли не доводить, а заниматься профилактикой своих зубов – правильно питаться, следить за гигиеной рта», – рассказала заведующая отделением Елена Нагина.

В отделении стоматологии «Совминки» оказывают все виды амбулаторного лечения, могут даже восстановить зубы при полной адентии, когда в полости нет ни одного зуба, причем делают это с помощью 4, 5 имплантов. Среди фишек отделения – изображения неба на потолках, это придумали, чтобы пациентам было еще комфортнее. Но главное достоинство, конечно, специалисты. Сама заведующая Елена Нагина опытный практик-ортопед, возглавляет отделение 13 лет, и столько же времени коллектив тут не меняется.

«Особенность работы нашего отделения – индивидуальный подход к каждому, я уже на входе вижу, какой кому нужен доктор, от психологической совместимости врача и пациента очень многое зависит. Но важен, конечно, профессионализм доктора, а у нас работают только высококлассные специалисты», – отметила она.

АО «Центральная клиническая больница» на сегодняшний день считается одной из лучших клиник страны. Система оказания медицинской помощи в больнице соответствует международному уровню, о чем свидетельствуют награждения сотрудников государственной премией РК, внедрение международных и казахстанских программ контроля качества.

Больница в 2021 году прошла национальную аккредитацию в соответствии с правилами и требованиями Минздрава РК на четыре года и получила один из наиболее высоких баллов в Республике Казахстан. Также в том году Совминка прошла очередную третью реаккредитацию JCI (Объединенная международная комиссия, основанная в США, которая улучшает качество медицинского ухода и безопасности пациента). Аккредитация Joint Commission International (JCI) является наивысшим показателем качества медицинского обслуживания, безопасности пациента, применения современных методов лечения.