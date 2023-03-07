Совминка – бренд казахстанской медицины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центральная клиническая больница Управления Делами Президента РК, известная у пациентов как Совминка, является одной из старейших медицинских организаций страны. История ее развития неразрывно связана со всей системой здравоохранения Казахстана. В настоящее время больницу отличает новаторский подход к организации лечения своих пациентов. Именно здесь реализуется большинство новшеств отечественного и зарубежного здравоохранения, внедряются самые передовые методы диагностики и лечения многих видов заболеваний. Подробнее о развитии и работе Совминки корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала вице-президент по лечебно-профилактической работе Жанара Кусымжанова.







- Наша больница имеет почти вековую историю и является одной из старейших в стране. Открывшись впервые в далеком 1929 году в виде небольшой амбулатории, сегодня Совминка - современная многопрофильная клиника, где работают почти 1500 специалистов. Мы оказываем широкий спектр медицинских услуг, соответствующих международным стандартам. Это все виды терапевтической и хирургической помощи, а также современные диагностические исследования. Важным является то, что с середины 90-х годов больница стала доступна всему населению нашей страны. Мы принимаем пациентов по ОСМС и ГОБМП, проводим дорогостоящие операции по ВТМУ, которые оплачиваются государством, кроме этого оказываем медицинские услуги на платной основе. У нас работает высококвалифицированный медицинский персонал, к которым приезжают пациенты не только из регионов Казахстана, но и из дальнего и ближнего зарубежья.







Наша больница в 2021 году прошла национальную аккредитацию и получила один из наиболее высоких баллов в республике. Мы также имеем международную аккредитацию JCI (Объединенная международная комиссия). Основными принципами, указанных аккредитаций являются качественные, стабильные медицинские услуги, их безопасность для пациентов и персонала нашей больницы. Вся наша работа построена вокруг четкой, качественной помощи пациентам.







- Какие технологии используются для лечения пациентов?

- Наша больница постоянно совершенствует существующие и внедряет новые методы диагностики и лечения различных заболеваний. Терапевтическая служба является одной из старейших и опытных служб. Оказывает помощь по широкому спектру нозологий: заболеваний органов дыхания, эндокринной системы, органов ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, заболеваний неврологического и ревматологического профилей, и ряда других. Кроме того, есть отделение реанимации и, конечно же, приемный покой, где используются все современные методы триаж-системы, распределение больных по тяжести и срочности госпитализации. Помимо национального стандарта протокола лечения, мы ориентируемся и на современные европейские и американские рекомендации. Поэтому наши пациенты, получившие лечение за рубежом и приехавшие к нам, говорят, что наша больница ничем не уступает современным известным зарубежным клиникам. И в последние годы в подтверждение этого стали все чаще приезжать на лечение зарубежные пациенты, медтуристы.







Также хочу отметить, что в 2011 году у нас открылся кардиологический центр. Он объединил кардиологов поликлиники и стационара, интервенционных кардиологов, кардиохирургов и аритмологов. Центр уникален тем, что предоставляет пациентам полный объем кардиологической помощи - от экстренной до реабилитации. По мировым стандартам, это считается уникальной практикой, так как пациент в одной организации получает комплексное лечение и реабилитацию. Кроме того, у нас развита амбулаторная служба. Пациенты, получившие стационарное лечение, передаются поликлиническим врачам для дальнейшего наблюдения.







- Часто ли проводятся операции?

- Да. Мы оказываем как плановые, так и экстренные операции. В больнице проводятся нейрохирургические, онкохирургические, кардиохирургические, офтальмологические, травматологические, гинекологические операции и другие. За последние годы у нас открылся центр аритмологии, там проводятся операции пациентам с нарушением ритма - радиочастотная катетерная абляция и криоабляция. Также в прошлом году успешно начал работу центр хирургического лечения болезни Паркинсона. Все эти операции дорогостоящие, поэтому пациенты получают лечение через портал. За прошлый год, в данных двух центрах, мы провели более 100 операций, из них свыше 50 - по лечению болезни Паркинсона. Сегодня, это распространенная болезнь, и пациенты уже стоят в очереди на оперативное лечение.







- Ваши специалисты проводят мастер-классы, обмениваются опытом?

- Конечно! С конца прошлого года мы работаем над тем, чтобы улучшить преемственность в работе с врачами Медеуского района, жителям которого мы оказываем экстренную кардиологическую помощь по острому коронарному синдрому. Мы приглашаем их в нашу клинику, чтобы показать наши возможности, проводим инфотуры и семинары с нашими ведущими специалистами. Обсуждаем вопросы диспансерного наблюдения, приверженности пациентов к поддерживающей терапии, своевременности обращения их за медицинской помощью, разрабатываем программы первичной и вторичной профилактики инфаркта миокарда.







- Как Совминка работала во время пандемии?

- Мы не открылись как инфекционный стационар, но в период пандемии наша больница работала в штатном режиме. В соответствии с требованиями санэпидслужбы, мы развернули красную зону, соблюдали все санитарные нормы при подозрении на коронаровирусную инфекцию. Наши сотрудники наравне со всеми врачами страны оказывали помощь пациентам с соблюдением карантинных требований. Также наши специалисты в период пандемии проводили онлайн-консультации с ведущими зарубежными, республиканскими и городскими специалистами. Пациентов с симптомами коронавируса, в зависимости от тяжести их состояния, перенаправляли в инфекционные стационары.







- Какие условия созданы для врачей?

- В больнице созданы все необходимые условия для работы врачей, на постоянной основе проводятся семинары, научно-практические конференции, мастер-классы. Ведется большая наставническая работа со всеми вновь прибывшими сотрудниками. Мы принимаем на работу молодых, перспективных специалистов, у нас подписаны меморандумы с медицинскими вузами страны, их студенты проходят у нас практику.

Мы стараемся и постоянно проводим работу с персоналом, чтобы сохранить все лучшие традиции Совминки в заботливом, вежливом, внимательном отношении к пациентам и доброжелательной обстановке в клинике.







- Спасибо за интервью!