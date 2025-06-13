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    13:12, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана подписал Указ о награждении медработников госнаградами

    Президент подписал Указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан". Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    указ
    Фото: Акорда

    Указом Президента Республики Казахстан за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан награждены:

    орденом «Барыс» ІІІ степени

    Алчинбаев Мирзакарим Каримович – заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»

    Куракбаев Куралбай – заведующий кафедрой ТОО «Казахстанский медицинский университет «Высшая школа общественного здравоохранения» НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»;

    орденом «Парасат»

    Алибекова Галия Нурхаировна – санитарный врач РГП «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения

    Аубакиров Ермек Серкпаевич – врач-травматолог ГКП «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астаны

    Ирменов Камидолла Мутиголлаевич – председатель правления ТОО «Западно-Казахстанский высший медицинский колледж»

    Кулакеев Онласбек Кудайбергенович – ветеран труда, город Алматы

    Петерсон Надежда Николаевна – фельдшер ГКП «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» Управления здравоохранения Актюбинской области

    Шашкин Чингиз Сакаевич – врач-нейрохирург РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;

    орденом «Құрмет»

    Алтынова Шолпан Ханапина – директор департамента – руководитель Республиканского центра координации нефрологии Корпоративного фонда «University medical center»

    Ибатова Сырданкыз Султанхановна – врач-невролог АО «Национальный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения

    Исмаилов Шахимурат Шаимович – врач-фтизиатр РГП «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения

    Капышев Тимур Сайранович – главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения

    Тусупбекова Галия Марксовна – руководитель Центра аллергологии РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»

    Тусупбекова Сауле Акимжановна – старшая медицинская сестра КГП «Многопрофильная больница № 3 города Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области;

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Алибаев Булат Амангельдиевич – заведующий отделением ГКП «Областная детская многопрофильная больница» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

    Аманов Дос Нуркенович – руководитель кардиоцентра КГП «Больница скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения области Абай

    Байдуллаев Ержан Ерманович – заместитель главного врача ГКП «Городская детская клиническая больница» Управления здравоохранения города Шымкента

    Есенбаева Сания Мусаевна – старшая медицинская сестра РГП «Научно-производственный центр трансфузиологии» Министерства здравоохранения

    Жексенбинова Алма Токеновна – фельдшер ГКП «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» Управления здравоохранения области Жетісу

    Жиналыс Маралбек – заведующий отделением ГКП «Многопрофильная областная больница» Управления здравоохранения Акмолинской области

    Кулымжанов Нуртилек Марланулы – заведующий отделением КГП «Областная многопрофильная больница города Жезказгана» Управления здравоохранения области Ұлытау

    Медетбекова Жанна Акимбековна – врач НАО «Национальный центр детской реабилитации» Министерства здравоохранения

    Меркибеков Еркебулан Талгатулы – врач-нейрохирург ГКП «Городская многопрофильная больница» Управления здравоохранения Жамбылской области

    Окасова Ляззат Жарлыкаповна – врач КГП «Восточно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

    Сопбекова Айгуль Курасбековна – старший врач ГКП «Тюлькубасская центральная районная больница» Управления здравоохранения Туркестанской области

    Утешева Мария Бекбергеновна – врач-гинеколог ГКП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области;

    медалью «Шапағат»

    Амангалиева Айгуль Куанышевна – медицинская сестра КГП «Атырауский областной кардиологический центр» Управления здравоохранения Атырауской области

    Амиржанов Жаслан Нурланович – заведующий отделением КГП «Костанайская областная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

    Амиржанова Салтанат Болатовна – медицинская сестра КГП «Городской кардиологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы

    Ауелбеков Бауыржан Аскарбекович – фельдшер ГКП «Областная станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Туркестанской области

    Кабдуллина Алмагуль Турсунбаевна – медицинская сестра КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

    Кулмаганбетов Мухит Аскарович – научный сотрудник ТОО «Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней»

    Курманалиева Гаухар Акановна – акушерка ГКП «Илийская центральная районная больница» Управления здравоохранения Алматинской области

    Нургалиева Анаркуль Каримовна – заведующий диспансером ГУ «Казахский республиканский лепрозорий» Министерства здравоохранения

    Остапчук Екатерина Олеговна – заведующий лабораторией филиала ТОО «Национальный центр биотехнологии»;

    присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері»

    Даирбекову Орынбаю Даирбековичу – члену совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», город Алматы

    Магзумову Азамату Бельгибаевичу – врачу-терапевту КГП «Многопрофильная областная больница» Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области

    Новичевскому Сергею Львовичу – заведующему отделением КГП «Павлодарский областной перинатальный центр № 1» Управления здравоохранения Павлодарской области

    Нсанову Жекшембаю – ветерану труда, Атырауская область.

    Как сообщалось, Президент Казахстана поздравил  медицинских работников с профессиональным праздником.

    Теги:
    Здравоохранение Президент Казахстана Дата
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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