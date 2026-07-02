Цифровые права больше не технический вопрос, а государственный приоритет — эксперт

С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция, в которую внесен ряд существенных изменений. Одним из главных стало закрепление защиты персональных данных и цифровых прав граждан на конституционном уровне, передает корреспондент агентства Kazinform.

Теперь право на неприкосновенность частной жизни и защиту личной информации (включая незаконный сбор, обработку и хранение данных) усиливает нормы 21 статьи Конституции.

По словам основателя tLab Technologies Арнура Тохтабаева, это решение принципиально важно сейчас, когда государство и бизнес ежедневно оперируют колоссальными объемами цифровой информации.

— Вступление в силу обновленных конституционных норм, касающихся цифровых прав и защиты персональных данных, — это важный и своевременный шаг для Казахстана. Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни каждого человека: мы получаем государственные услуги онлайн, пользуемся банковскими сервисами, совершаем покупки, общаемся и работаем в цифровом пространстве. Вместе с этим растет и объем персональных данных, которые ежедневно обрабатываются государством и бизнесом, — отметил он.

Значение этих изменений, как подчеркивает эксперт, выходит далеко за рамки IT-сферы. Защита личной информации становится базовым правом человека, которое теперь определяет вектор для всего будущего законодательства страны.

— Поэтому вопросы защиты персональных данных уже давно перестали быть исключительно технической темой и становятся вопросом реализации конституционных прав граждан. Конституционные нормы задают вектор для будущих законов и решений в этой сфере, — говорит Арнур Тохтабаев.

При этом спикер напоминает, что юридического фундамента недостаточно, нормы должны работать на практике. Для этого, по его словам, необходимы совместные усилия государства, бизнеса и самих граждан.

— Эффективная защита персональных данных невозможна только за счет изменений в законодательстве. Она требует развития технологий кибербезопасности, регулярного аудита информационных систем, подготовки специалистов и повышения цифровой грамотности населения, — подчеркивает он.

Ранее Депутат Европарламента от Словакии Катерина Рот Неведалова в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Брюсселе рассказала, как в Европе оценивают политические реформы в Казахстане.