Новая Конституция заложит прочный фундамент для процветания Казахстана — депутат Европарламента

Депутат Европарламента от Словакии Катерина Рот Неведалова в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Брюсселе рассказала, как в Европе оценивают политические реформы в Казахстане, почему Средний коридор стал одним из стратегических приоритетов Евросоюза и какие шаги предпринимаются для упрощения визового режима и расширения сотрудничества со странами Центральной Азии.

— Госпожа Неведалова, 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция, закрепившая масштабные политические реформы. Как в Европейском парламенте оценивают эти преобразования и их значение для будущего страны?

— Мы в Европейском парламенте искренне надеемся, что новая Конституция обеспечит гражданам Казахстана более широкие права и возможности для конструктивного взаимодействия общества и государства, а также станет прочной основой для дальнейшего развития и процветания страны.

При этом мы видим позитивные изменения не только в самом Основном законе, но и в других важных государственных решениях. Один из примеров — общенациональный референдум по вопросу строительства атомных электростанций. На мой взгляд, это важный шаг вперед как для Казахстана, так и для всего региона Центральной Азии.

— Одной из ключевых тем конференции стало развитие транспортных маршрутов. Какое место сегодня занимает Транскаспийский международный транспортный маршрут в повестке Европейского союза?

— Центральная Азия сегодня находится в центре стратегического внимания Европейского союза. Развитие Среднего коридора и новых транспортно-логистических маршрутов является одним из ключевых направлений нашего сотрудничества. Поэтому в рамках конференции было особенно важно услышать позицию стран, которые непосредственно участвуют в формировании этого маршрута, — Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

В Брюсселе видят, что отношения между Европейским союзом и странами Центральной Азии выходят на новый уровень. Недавний визит Президента Казахстана в ЕС придал дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству: были подписаны важные соглашения и намечены новые направления взаимодействия.

Европейский союз рассматривает Центральную Азию как важного партнера не только в политическом диалоге, но и в таких сферах, как поставки критически важного сырья, цифровизация, безопасность и развитие транзитного потенциала Евразии.

— Любые экономические и политические проекты в конечном итоге ориентированы на людей. Какие шаги предпринимаются для того, чтобы сотрудничество стало более ощутимым для граждан, в частности в вопросах визового режима и образовательных обменов?

— Совершенно верно. За всеми масштабными проектами стоят люди, и об этом нельзя забывать. Именно поэтому договоренности об упрощении визового режима, достигнутые в ходе недавнего визита Президента Казахстана в Брюссель, имеют большое значение для дальнейшего развития партнерства. Я рада, что Словакия активно поддерживает продвижение более гибкого визового режима для граждан Казахстана и других стран Центральной Азии.

Словакия заинтересована в укреплении сотрудничества с регионом. Недавний визит нашего премьер-министра и правительственной делегации в Казахстан и Узбекистан завершился подписанием ряда меморандумов. Сегодня мы также рассматриваем механизмы привлечения квалифицированных специалистов из Центральной Азии, поскольку словацкая экономика испытывает потребность в кадрах.

Однако стратегическим приоритетом остается молодежь. Необходимо расширять контакты между молодыми людьми из Европейского союза и Центральной Азии. Именно поэтому Европейский парламент намерен выступать за дальнейшее развитие программы студенческих обменов Erasmus+ и увеличение ее финансирования для стран региона.

— Когда может состояться следующий этап межпарламентского диалога? Планируется ли визит европейских депутатов в Казахстан?

— Да, наши контакты продолжаются. В конце октября делегация Европейского парламента планирует посетить Казахстан с официальным визитом. Мы с нетерпением ждем этой поездки. Ее цель — придать новый импульс межпарламентскому сотрудничеству с казахстанскими коллегами, расширить взаимодействие и найти новые форматы поддержки гуманитарных и экономических связей между Казахстаном и Европейским союзом.