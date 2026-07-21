ТШО планирует добыть до 40 млн тонн нефти по итогам 2026 года

ТШО вышел на проектную мощность после завершения крупнейшего этапа расширения Тенгизского месторождения. Суточная добыча нефти достигла порядка 120 тыс. тонн, а по итогам 2026 года компания планирует добыть до 40 млн тонн нефти, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики Республики Казахстан.

В ходе рабочей поездки в Атыраускую область министр энергетики РК Ерлан Аккенженов обсудил с руководством ТШО текущую добычу нефти, планы компании и вопросы надежной работы предприятия.

Проект ТШО стал одним из крупнейших инвестиционных проектов в истории независимого Казахстана. Соглашение по проекту было подписано в 1993 году. За годы реализации на месторождении создан крупный производственный комплекс, включающий современные объекты добычи, подготовки и переработки углеводородов.

В рамках расширения в 2024–2025 годах были введены новые производственные объекты, в январе 2025 года на Заводе третьего поколения получили первую нефть. Сейчас расширение завершено, а новые мощности вышли на запланированный уровень производства. За первое полугодие 2026 года ТШО добыло 16,6 млн тонн нефти. По итогам года компания планирует обеспечить добычу на уровне до 40 млн тонн.

Ерлан Аккенженов отметил необходимость обеспечить стабильную работу производственного комплекса и сохранить необходимые темпы добычи до конца года.

— Тенгиз — один из ключевых проектов нефтегазовой отрасли Казахстана. Новые мощности вышли на проектный уровень, теперь важно обеспечить стабильную и надежную работу всего производственного комплекса. Мы ожидаем от ТШО четкий план до конца года с конкретными мероприятиями по достижению заявленных объемов добычи, — отметил Ерлан Аккенженов.

Генеральный директор ТШО Билли Лакоби подчеркнул, что основным приоритетом для компании остается обеспечение безопасного и надежного производства во благо Республики Казахстан.

— Безопасность наших сотрудников, бережное отношение к окружающей среде и надежность производственной деятельности остаются основными приоритетами ТШО. Мы продолжаем уделять особое внимание безопасной эксплуатации объектов и совершенствованию производственных процессов, — отметил Билли Лакоби.

Отдельное внимание в ходе встречи уделено надежности производственных объектов и предотвращению технологических нарушений. Также рассмотрены вопросы развития казахстанского содержания и участия отечественных поставщиков в обеспечении деятельности проекта. Вопросы добычи, производственных показателей и надежности работы объектов ТШО остаются на контроле Министерства энергетики, заключили в ведомстве.

В мае 2026 года сообщалось, что на месторождении Тенгиз произошло временное снижение добычи нефти. В Минэнерго назвали это операционным сбоем и сказали, что рисков для персонала, населения и окружающей среды не было зафиксировано.

Напомним, в январе на Тенгизе были зафиксированы два возгорания на электрогенераторах. Тогда пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не было.

Тогда оператор месторождения «Тенгизшевройл» подтвердил приостановку производства нефти на Тенгизе и Королевском. Решение принято на фоне технических проблем с электроснабжением.

Позже была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме.