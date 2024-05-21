Ценный перстень президента Ирана нашли на месте крушения вертолета

В Иране на месте обломков вертолета, в котором погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, найден перстень, принадлежавший президенту, передает агентство Kazinform со ссылкой на ISNA.

По данным источника, перстень был подарен погибшему президенту Верховным лидером Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи (духовный лидер страны – прим. ред.). Кольцо увенчано темно-бордовым камнем, на нем также высечена цитата из Корана.

Президент Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета в ночь с 19 на 20 мая. На борту разбившегося самолета также находились министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и Мехди Мусави, руководитель группы охраны Раиси. Их также сопровождал Мохаммад Али Аль-э-Хашем, представитель Верховного лидера в провинции. Все пассажиры, а также экипаж вертолета погибли.

В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.

20 мая Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи объявил пятидневный общественный траур в связи с мученической смертью президента Ибрахима Раиси и его окружения.