Цены на золото впервые в истории превысили $5600

В начале этой недели цена золота впервые превысила отметку в 5000 долларов. За неделю драгоценный металл подорожал более чем на 10%. С начала 2026 года рост составил свыше 27%, после впечатляющего увеличения на 64% по итогам 2025 года.

Цены на золото выросли, поскольку инвесторы перенаправляют средства в безопасные активы.

Как пишет The Economic Times, рост уровня государственного долга США усилил опасения на мировых рынках. Торговая неопределенность и геополитическая напряженность также поддержали спрос. Центральные банки продолжают покупать золото для диверсификации резервов. Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки без изменений, что поддержало не приносящие дохода активы, такие как золото. Ослабление доллара сделало золото дешевле для зарубежных покупателей.

Цены на серебро также продолжают расти, приблизившись отметке в 120 долларов.

Напомним, в конце прошлой недели серебро впервые в истории превысило $100 за унцию.

