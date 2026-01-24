Серебро впервые в истории превысило $100 за унцию: новый рекорд

Одновременно золото установило очередной рекорд и приблизилось к психологической отметке в $5000. Рост цен обусловлен повышенным спросом на защитные активы на фоне геополитической напряженности и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики в США.

По состоянию на 16:49 по Гринвичу (21:49 по времени Астаны) спотовая цена серебра выросла на 4,5%, достигнув $100,49 за унцию. По словам директора Metals Focus Филипа Ньюмана, серебро продолжает получать поддержку за счет тех же факторов, которые стимулируют инвестиционный интерес к золоту.

Дополнительное давление в сторону роста оказывают сохраняющиеся опасения по поводу тарифной политики, а также низкий уровень физической ликвидности на лондонском рынке. За последние 12 месяцев стоимость серебра увеличилась более чем на 200%. Существенную роль в этом сыграли сложности с расширением перерабатывающих мощностей и устойчивый дефицит предложения.

Независимый трейдер Тай Вонг отметил, что рынок целенаправленно двигался к уровню 100 долларов за унцию. Теперь инвесторы будут наблюдать, сможет ли цена закрепиться выше этой отметки или же последует фиксация прибыли со стороны краткосрочных спекулянтов.

Спотовое золото подорожало на 0,8% — до $4976,49 за унцию, ранее в ходе торгов достигнув рекордных $4988,17. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 1,3%, до $4978,60.

По мнению Вонга, золото продолжает играть ключевую роль как защитный актив и инструмент диверсификации в условиях высокой экономической и политической неопределенности. Текущая ситуация, по его словам, отражает не краткосрочный всплеск, а глубокие структурные изменения на рынке.

С начала 2026 года росту спроса на активы-убежища способствуют разногласия между США и НАТО вокруг Гренландии, опасения относительно независимости Федеральной резервной системы, а также неопределенность в сфере тарифной политики. Дополнительную поддержку рынку золота оказывают активные закупки со стороны центральных банков и постепенный отказ ряда стран от доллара США.

Ранее сообщалось, что цена на золото впервые превысила отметку в $4950 за унцию в начале азиатской торговой сессии в пятницу. А цена на серебро подскочила до рекордного максимума в $96,58 за унцию.