Мировые цены на золото приближаются к отметке в $5000

Цена на золото продолжает расти на фоне геополитических рисков и угроз независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США, поскольку драгоценные металлы считаются более безопасными активами в периоды неопределенности.

Как сообщает FXStreet, цена на золото, как ожидается, достигнет нового исторического максимума и, судя по всему, за неделю вырастет более чем на 7%. После обострения напряженности в Венесуэле, Иране и Гренландии трейдеры устремились к традиционным активам-убежищам.

Кроме того, трейдеры ожидают, что президент США Дональд Трамп выберет следующего председателя Федеральной резервной системы после Джерома Пауэлла. Если новый председатель будет придерживаться более мягкой политики, это усилит ожидания снижения процентных ставок в этом году, что может поддержать рост цен на золото. Более низкие ставки делают хранение золота выгоднее, так как у инвесторов уменьшаются потери от вложений в актив.

— Геополитическая напряженность, в целом слабый доллар, ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС в этом году — все это факторы, являющиеся неотъемлемой частью макроэкономической тенденции дедолларизации и по-прежнему влияющие на спрос (на золото), — сказал Питер Грант, вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals.

Как сообщает Reuters, кроме того, цена на серебро подскочила до рекордного максимума в 96,58 долларов за унцию.

— У серебра гораздо более убедительные фундаментальные аргументы, чем у золота. Возможно, оно не является резервным активом в том смысле, в каком является золото, но оно все же выигрывает от притока капитала в качестве защитного актива и ослабления доллара, — сказал Никос Цабурас, старший аналитик рынка в Tradu.

Цена на платину на спотовом рынке выросла на 4,6% до рекордного максимума в 2601,03 доллара. Цена на палладий подорожала на 3,3% до 1900,59 доллара.

Ранее сообщалось, что цена золота преодолела психологическую отметку на фоне ситуации с Гренландией.