Цена золота преодолела психологическую отметку на фоне ситуации с Гренландией
Напряженность между США и Европой всколыхнула финансовые рынки, возобновив разговоры о торговой войне, передает агентство Kazinform.
Мировые рынки находятся в состоянии повышенной готовности
Европейские фондовые рынки пережили второй день падения. В США индекс Dow Jones упал более чем на 1,7%, S& P 500 — более чем на 2%, а Nasdaq закрылся с падением примерно на 2,4%.
В среду фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали смешанную динамику: основные индексы Японии и Австралии немного снизились, в то время как акции Гонконга и материкового Китая выросли.
Как сообщает ВВС, цена на золото продолжает расти, впервые превысив психологически важную отметку в 4800 долларов за унцию, поскольку драгоценные металлы считаются более безопасными активами в периоды неопределенности.
Ранее на этой неделе цены на золото и серебро обновили исторический рекорд.
Торговая напряженность между США и Европой усиливается
Торговая напряженность между США и Европой ослабла после того, как в июле прошлого года стороны заключили соглашение в Шотландии.
В рамках этого соглашения пошлины США на большинство европейских товаров были установлены на уровне 15%, что ниже 30%, о которых Дональд Трамп первоначально угрожал в рамках своей волны тарифов. Взамен Европа согласилась инвестировать в Соединенные Штаты и внести изменения, которые, как ожидалось, должны были увеличить американский экспорт.
Для официального оформления соглашения ему еще необходимо одобрение Европейского парламента.
Однако на прошлой неделе после заявления Трампа ввести американские пошлины в отношении стран, поддерживающих Гренландию, председатель комитета Европейского парламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что нет другой альтернативы, кроме как приостановить действие соглашения.
— Нет иного выбора, кроме как приостановить работу над двумя законодательными предложениями Тернберри до тех пор, пока США не решат вернуться на путь сотрудничества, а не конфронтации, и прежде чем будут предприняты какие-либо дальнейшие шаги, — отметил Ланге.
В прошлом году Евросоюз объявил о возможности введения пошлин на американские товары на сумму 93 млрд евро (примерно 109 млрд долларов) в ответ на введенные Трампом в тарифы, но затем приостановил реализацию плана, пока стороны дорабатывали детали соглашения.
Однако эта отсрочка заканчивается 6 февраля, а это значит, что тарифы ЕС вступят в силу 7 февраля, если блок не предложит продление или не одобрит новое соглашение.
Президент Франции Эмманюэль Макрон входит в число тех, кто призывает ЕС рассмотреть варианты ответных мер, включая инструмент противодействия принуждению, получивший название «торговая базука».
— Бесконечное накопление Вашингтоном новых тарифов «в корне неприемлемо, тем более когда они используются в качестве рычага давления на территориальный суверенитет, — заявил Макрон в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох»
Выступая в Давосе, министр финансов США Скотт Бессент также повторил свое предостережение европейским лидерам против ответных мер, призвав их «проявить открытость».
— Я всем говорю: расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох. Не отвечайте агрессией. Президент будет здесь завтра, и он донесет свою мысль, — сказал он.
США и Европейский союз являются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга: по данным европейских стран, в 2024 году объем торговли товарами и услугами превысил 1,6 трлн евро (1,9 трлн долларов США). Это составляет почти треть всей мировой торговли.
