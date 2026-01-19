Цены на золото и серебро обновили исторические максимумы

Утром в понедельник, 19 января, после начала биржевой недели на азиатских фондовых рынках цена на золото, являющееся ключевым активом в периоды потрясений, достигла пика в 4690,59 доллара, а на серебро — 94,12 доллара. Это стало новым историческим рекордом, следует из торговых данных.

Как сообщает DW, одновременно большинство фондовых рынков упали на фоне новых опасений о возможном начале торговой войны. Японский Nikkei снизился на 1,4%, а самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии сократился на 0,3%. Курс доллара упал по отношению к иене и швейцарскому франку, в то время как евро и фунт стерлингов выросли, а цены на нефть остались на прежнем уровне.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин с 1 февраля, которые с 1 июня вырастут до 25 процентов, в отношении шести стран ЕС, а также Великобритании и Норвегии, которые, по мнению Дональда Трампа препятствуют его планам в отношении арктической территории, входящей в состав Дании.