    21:49, 17 Январь 2026 | GMT +5

    США вводят пошлины на товары из стран Европы из-за Гренландии

    Дональд Трамп объявил о введении пошлин на ряд европейских стран, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию, передает агентство Kazinform.

    Трамп
    Фото: Синьхуа

    Как отмечается в посте, с 1 февраля 2026 года тариф составит 10% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты, а с 1 июня 2026 года увеличится до 25%. По словам Трампа, пошлины будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о полной покупке Гренландии».

    — В течение многих лет мы субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие, не взимая с них пошлин или каких-либо других форм вознаграждения, — отметил Трамп. — Теперь, спустя столетия, Дании пора вернуть долг — на карту поставлен мир во всем мире!

    Он подчеркнул, что США при нем «могут играть в эту игру, и притом очень успешно» и что «никто не тронет этот священный клочок Земли, тем более что на карту поставлена национальная безопасность Соединенных Штатов и мира в целом».

    Президент добавил, что страны Европы уже «отправились в Гренландию с неизвестными целями», что создает «опасную ситуацию для глобальной безопасности».

    — Соединенные Штаты Америки немедленно открыты для переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли столь большому риску, несмотря на все, что мы сделали для них, — заявил Трамп.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о самом сильном и быстром экономическом подъеме в истории США.

